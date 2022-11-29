Источник: Павелко арестован на два месяца

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.

Павелко назначили арест сроком на два месяца – до 22 января 2023 года. Также для него есть опция внесения залога в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Вчера аналогичная мера пресечения была избрана и для генеральной секретаря УАФ Юрия Записоцкого.