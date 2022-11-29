Украина. Премьер лига29 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:41
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Источник: Павелко арестован на два месяца
Аналогичную меру пресечения избрали и для Юрия Записоцкого
29 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:41
2566
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Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.
Павелко назначили арест сроком на два месяца – до 22 января 2023 года. Также для него есть опция внесения залога в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.
Вчера аналогичная мера пресечения была избрана и для генеральной секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
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1. Он (ахметов) содержит ОПГ УАФ и она принимает решения в угоду и в интересах кротов, а не украинского футбола (последние "переносы" матчей "шахтеров" на весну об этом тоже говорят).
2. Пусть потом ДТЭК не шелестит о том, что у них не хватает финансов на покупку дорогостоящего энергетического оборудования за рубежом (для ремонтов после террористических атак на украинскую энергосистему). На оборудование не хватает, а на взятки ОПГ УАФ хватает?!!! Твари...