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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:41
2566
7

Источник: Павелко арестован на два месяца

Аналогичную меру пресечения избрали и для Юрия Записоцкого

29 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:41
2566
7
Источник: Павелко арестован на два месяца
УАФ. Андрей Павелко

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.

Павелко назначили арест сроком на два месяца – до 22 января 2023 года. Также для него есть опция внесения залога в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Вчера аналогичная мера пресечения была избрана и для генеральной секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

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Андрей Павелко УАФ
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OdessaMaMa
Внесёт залог сволочь, а потом свалит 100%
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+4
DK1961
Ну пусть ахметка раскроется - две заставы внесет. Еще раз будет свидетельствовать о том, что:
1. Он (ахметов) содержит ОПГ УАФ и она принимает решения в угоду и в интересах кротов, а не украинского футбола (последние "переносы" матчей "шахтеров" на весну об этом тоже говорят).
2. Пусть потом ДТЭК не шелестит о том, что у них не хватает финансов на покупку дорогостоящего энергетического оборудования за рубежом (для ремонтов после террористических атак на украинскую энергосистему). На оборудование не хватает, а на взятки ОПГ УАФ хватает?!!! Твари...
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+3
romanchik.8409
Поверьте залог это как верхушка айсберга....Отвалит бабок помимо этого...Процесс пошёл...Но сидеть не будет...Это ж наше " Правосудие"
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+3
Letifer
Якщо правда, то всіх вітаю!
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+2
KIPR ALECS
Первый пошёл!
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+1
India Life
Чмоня
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+1
romanchik.8409
Давайте объявим сбор на залог Павелке....Ему нельзя с напизженого вносить...Чтобы не спалиться 
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0
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