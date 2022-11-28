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  4. Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:46
2616
6

Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?

Топ-чиновники УАФ могут оказаться за решеткой

28 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:46
2616
6
Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?
УАФ. Андрей Павелко

По информации журналиста Константина Андриюка, сегодня генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий получил в суде меру пресечения - 2 месяца в СИЗО.

Однако есть возможность внести залог - почти 10 миллионов гривен. По информации Андриюка, УАФ уже ищет средства для внесения залога.

По информации журналиста, 29 ноября меру пресечения будут выбирать уже для президента УАФ Андрея Павелко, который ранее являлся в Генеральную прокуратуру.

Нет официальной информации о том, по какому делу проходят Записоцкий и Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях в УАФ.

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УАФ Андрей Павелко Юрий Записоцкий
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Gargantua
надо сдавать подельников
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+1
Remark
Фото удачно подобрали к статье! Респект) У кого-то чувство юмора есть точно.
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0
BestOf
Суркисы с ДК (опзж) на очереди следующие. 
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-1
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DK1961
Процесс пошел. Глядишь и преференции кротам закончатся (субъекты, их дающие ЗА БАБЛО ХОЗЯИНА, сядут).
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-1
Marcus
Я так зрозумів внесуть заставу за наші гроші? То що внесуть, сумнівів немає - за два місяця можна кого хочеш розговорити. Та й на  хіба це потрібно Павелку.
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-3
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