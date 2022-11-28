Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?

По информации журналиста Константина Андриюка, сегодня генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий получил в суде меру пресечения - 2 месяца в СИЗО.

Однако есть возможность внести залог - почти 10 миллионов гривен. По информации Андриюка, УАФ уже ищет средства для внесения залога.

По информации журналиста, 29 ноября меру пресечения будут выбирать уже для президента УАФ Андрея Павелко, который ранее являлся в Генеральную прокуратуру.

Нет официальной информации о том, по какому делу проходят Записоцкий и Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях в УАФ.