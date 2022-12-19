Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Это случится, если 20 декабря пройдет виртуальный Исполком
Президент сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак заявила, что ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном исключении из международных организаций в случае проведения виртуального Исполкома 20 декабря:
«ФИФА и УЕФА в адресном письме вице-президентам УАФ напоминает, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА».
Несколькими днями ранее Витак сообщила, что 20 декабря собираются провести виртуальный Исполком по отстранению Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.
К слову, кандидатура Шевченко на пост главы УАФ официально выдвинули 2 декабря 2022 года.
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