Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина

Президент сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак заявила, что ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном исключении из международных организаций в случае проведения виртуального Исполкома 20 декабря:

«ФИФА и УЕФА в адресном письме вице-президентам УАФ напоминает, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА».

Несколькими днями ранее Витак сообщила, что 20 декабря собираются провести виртуальный Исполком по отстранению Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.

К слову, кандидатура Шевченко на пост главы УАФ официально выдвинули 2 декабря 2022 года.