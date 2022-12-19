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19 декабря 2022, 10:50 |
4725
9

Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина

Это случится, если 20 декабря пройдет виртуальный Исполком

19 декабря 2022, 10:50 |
4725
9
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Twitter

Президент сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак заявила, что ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном исключении из международных организаций в случае проведения виртуального Исполкома 20 декабря:

«ФИФА и УЕФА в адресном письме вице-президентам УАФ напоминает, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА».

Несколькими днями ранее Витак сообщила, что 20 декабря собираются провести виртуальный Исполком по отстранению Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.

К слову, кандидатура Шевченко на пост главы УАФ официально выдвинули 2 декабря 2022 года.

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Андрей Шевченко Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола УЕФА ФИФА исполком УАФ
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Ivan Vismutenko
Источник  может пояснить, что подразумевается под "третьими сторонами" ( а если упоминают в большинстве, то это ещё и четвёртая, пятая...) и каково их влияние?  И кто этот авторитет - президент-ка  сборной журналистов Украины  по футболу  ( по всему футболу или только по большому?) ?
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+2
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Dreifus
А наши не могут сделать то же самое, только без нарушения регламента ФИФА/УЕФА?
Например собрать кворум и поменять президента.
Нужно обязательно делать как-то через задницу, что б получить риск дисквала или отмены?
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+2
ass36
Так и должно быть нейтралитет чтобы спортсмен был чист, а не превращается в сартир. 
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+1
Александр Чернокур
Подтверждается что было ясно давным давно .Везде людей Порошенко поменяли на людей Зеленского а в футболе до сих.пор нет.Все эти коррупционные преследования это чушь дымовая завеса .В офисе президента одни коррупционеры и слуги народа каждый день на взятках ловят.Просто пугают Павелко чтобы отдал кресло и никто не будет его трогать .дела закроют.Но Павелко уже не депутат и видит какие потоки в футболе идут даже под угрозой суда не может отдать это бездонное корыто .Зеленский хотел тихонько усадить Суркиса старшего на место президента Уаф но поднялся вой .Хотят Шеву теперь 
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0
Макс Днепровский
Этого замазанного с ног до головы павелка дано гнать к чертям собачим из уаф и к футболу более не подпускать (да и вообще никуда не подпускать). Сделайте только это как надо.
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0
Фанькин кот
Вот так вот, вуаля! Павелко законный през УАФ, был, есть и будет! Пока сам не уйдёт на повышение - как Гриша Суркис!
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0
DmitrySviridon
Инфантино дружбан Путина. Друзей Путина нужно всех исключить из всех организаций!!!
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0
виталий жалыбин
охренеть фифа поддержует главного корупционера 30 миллионой страны
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-1
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