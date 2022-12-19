ПРОТАСОВ: «Третьи силы рейдерски захватывают УАФ. Я проинформировал УЕФА»

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал пост в своем Facebook где заявил, что это он проинформировал ФИФА и УЕФА о том, что 20 декабря планируется проведение виртуального Исполкома:



«О фактах невиданного давления на членов Исполкома Украинской Ассоциацией Футбола, на руководство Ассоциации и ее региональных представителей сегодня известно уже не только в Украине, но и за ее пределами. Речь идет о попытках провести заседание Исполкома УАФ 20 декабря на основе поддельных протоколов и подписей.



С такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества я лично сталкиваюсь впервые. Будучи первым вице-президентом УАФ, уважая футбольные правила, регламентирующие деятельность Фифа, УЕФА и национальных футбольных ассоциаций, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола.



Ожидается, что закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет. И дело не в Павелко или в Протасове. Дело в том, что членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно – независимостью деятельности национальных футбольных структур.



Любое нарушение этого правила «может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА». Это подчеркивают сами организации в письме.



Как и ФИФА и УЕФА, я лично надеюсь, что у «рейдеров» и заказчиков акта уничтожения авторитета украинского футбола хватит смелости признать ошибки. Признать, что нельзя убивать УАФ – а это сотни тысяч игроков (взрослых, юниоров, детей) тренеров, арбитров по всей стране – по требованию какого-то из клерков то ли в Офисе Президента Украины, то ли еще где.



Давайте уважать заслуги футбольной Украины, а не уничтожать ее репутацию. Для этого нужно очень мало – уважение к мировым правилам функционирования футбола и выполнения требований футбольных уставов. Тем более что более 30 лет Независимости Украины нам это удавалось!



P.S. Жаль, что на фоне финала ЧМ-2022 приходится говорить не о футболе… Аргентину и Лионеля Месси – с победой!».

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА официально предупредили УАФ, что если 20 декабря состоится виртуальный Исполком по отстранению Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.

Главной причиной такой позиции ФИФА и УЕФА по отношению к УАФ является возможность нарушения устава УАФ. Согласно ему, только президент организации может созвать заседание Исполнительного комитета, тогда как оно должно обязательно проходить при его участии или же при участии одного из вице-президентов, которому будет предоставлено соответствующее письменное поручение.