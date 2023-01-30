Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан

Легенда украинского футбола и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером итальянского «Милана».

Агенты уже предложили украинца руководству «россонери». Об этом сообщает Twitter-аккаунт AC Milan TMN, который специализируется на новостях в стане «красно-черных».

Дело в том, что нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли показывает далеко не самые лучшие результаты вместе с командой. Действующий чемпион Италии не может выиграть в шести последних матчах подряд, а три последних поединка проиграл с разницей в три и четыре мяча. Сейчас «Милан» находится на пятом месте в таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков после 20 туров.

Сейчас Андрей Шевченко является послом платформы United24 и полностью сконцентрирован на поддержке Украины во время войны, которую развязала россия.

Последним опытом работы Шевченко была тренерская деятельность в качестве наставника «Дженоа». Однако спустя 11 матчей он был уволен из-за плохих результатов.

Интересно, что Андрей выступал за «Милан» в период с 1999 по 2006 года и с 2008 по 2009. Всего в футболке итальянского гранда Шевченко провел 236 матчей, в которых отметился 127 голами. Вместе с «россонери» украинец выигрывал Лигу чемпионов, Серию А и становился обладателем Золотого мяча в 2004 году.