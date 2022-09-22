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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Италия
22 сентября 2022, 14:24 |
1766
5

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко

Теперь украинский тренер может искать себе новое место работы

22 сентября 2022, 14:24 |
1766
5
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

«Дженоа» официально сообщила о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Андреем Шевченко. Теперь украинский специалист может искать себе новое место работы.

Напомним, Шевченко возглавлял «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года. После его увольнения контракт, рассчитанный до лета 2024 года, не был расторгнут.

Шевченко продолжал получать зарплату в «Дженоа», однако не мог приступить к работе с какой-либо новой командой. Сумма компенсации за досрочное расторжение контракта не сообщается.

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Дженоа Андрей Шевченко расторжение контракта
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Источник ФК Дженоа
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GloryUkraine
Тупо Коза Ностра відмивала бабло, інакше навіщо 9місяців платити досить не малу зарплатню Шеві.
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Фанькин кот
Динамо, хватайте пока горячо! Динамовское сердце ведь. Хотя... особняк в Лондоне и Кристен Пазик - это проблема...
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