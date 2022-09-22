ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко

«Дженоа» официально сообщила о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Андреем Шевченко. Теперь украинский специалист может искать себе новое место работы.

Напомним, Шевченко возглавлял «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года. После его увольнения контракт, рассчитанный до лета 2024 года, не был расторгнут.

Шевченко продолжал получать зарплату в «Дженоа», однако не мог приступить к работе с какой-либо новой командой. Сумма компенсации за досрочное расторжение контракта не сообщается.