Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера

Экс-наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко еще раз подтвердил, что до завершения войны в Украине не собирается возвращаться к тренерской работе.

«Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны».

«Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас», – сказал Шевченко.

Наставник после начала полномасштабного вторжения россии в феврале активно занимается волонтёрскими проектами.