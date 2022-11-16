Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера
Да, но не в ближайшее время
Экс-наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко еще раз подтвердил, что до завершения войны в Украине не собирается возвращаться к тренерской работе.
«Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны».
«Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас», – сказал Шевченко.
Наставник после начала полномасштабного вторжения россии в феврале активно занимается волонтёрскими проектами.
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