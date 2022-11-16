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  4. Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера
Италия
16 ноября 2022, 17:11 |
974
1

Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера

Да, но не в ближайшее время

16 ноября 2022, 17:11 |
974
1
Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко еще раз подтвердил, что до завершения войны в Украине не собирается возвращаться к тренерской работе.

«Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны».

«Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас», – сказал Шевченко.

Наставник после начала полномасштабного вторжения россии в феврале активно занимается волонтёрскими проектами.

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Андрей Шевченко
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Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Александр Чернов
От него ничего не зависит .Есть тренеры типа тухеля или спалетти которым минуты не дадут отдохнуть..Шеву никто не пригласит 
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