Верес обыграл Левадию и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023

17 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Верес» Ровно и «Левадия» Таллинн.

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«Верес» уверенно обыграл «Левадию» (3:1) и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023. Эстонцы завершили соревнования на последнем месте.

Победитель турнира в Турции будет определен 18 февраля в матче между «Полесьем» и «Ворсклой».

Winter Cup 2023

3-й тур, 17 февраля, Турция

Верес (Украина) – Левадия (Эстония) – 3:1

Голы: Шестаков, 27, Кучеров, 37 (пен), Дахновский, 51 – Фелисио, 35 (пен).

Турнирная таблица перед последним матчем:

Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).

В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.

Видеозапись матча