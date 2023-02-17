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Товарищеские матчи
Верес
17.02.2023, FT 3 : 1
Левадия
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:55
910
3

Верес обыграл Левадию и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023

Победитель турнира будет определен в матче между «Полесьем» и «Ворсклой»

17 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:55
910
3
Верес обыграл Левадию и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023
Футбол 2.0

17 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Верес» Ровно и «Левадия» Таллинн.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» уверенно обыграл «Левадию» (3:1) и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023. Эстонцы завершили соревнования на последнем месте.

Победитель турнира в Турции будет определен 18 февраля в матче между «Полесьем» и «Ворсклой».

Winter Cup 2023

3-й тур, 17 февраля, Турция

Верес (Украина) – Левадия (Эстония) 3:1

Голы: Шестаков, 27, Кучеров, 37 (пен), Дахновский, 51 – Фелисио, 35 (пен).

Турнирная таблица перед последним матчем:

  • Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).

В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.

Видеозапись матча

События матча

61’
Игрок команды Левадия получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Верес.
35’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Левадия.
27’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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КубокНаш
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+1
avk2307
турнир хороший.
Жаль только Пенисова под него из Украины выпустили. 
Меня например это очень раздражает, когда на ЧМ не едут комментаторы, а на кубок ... едет Пенисов. За какие заслуги? Чтобы матч в Варшаве посмотреть?
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0
Alex Wolf
Как определять победителя будут,если будет ничья,а по пенальти выиграет Полесье,очков будет поровну,а по разнице мячей будет преимущество у Ворсклы или по личным встречам?
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0
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