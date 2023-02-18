Юрий ВИРТ: «Главное – чемпионат. В следующем году поборемся за трофей»

Главный тренер украинского футбольного клуба «Верес» Юрий Вирт поделился эмоциями после победы над эстонской «Левадией» в товарищеском турнире Winter Cup 2023:

«Сегодня часть футболистов сыграла свой первый матч на сборах, многие игроки играли на новых для себя позициях. Такая ситуация сложилась, что мы играли позавчера, сегодня и завтра снова играем. Три игры за четыре дня. Поэтому мы экспериментируем с составом. Даем возможность всем поиграть. И радует, что даже не на своих позициях ребята относятся к работе профессионально.

Мне понравилось, как отыграли Владислав Шарай и Геннадий Пасич. Это была хорошая игра.

Сейчас у нас есть проблема с фланговыми защитниками. Денис Балан получил повреждение. Остались Роман Гагун и Николай Квасный. Поэтому такая ротация имеет право на жизнь.

Относительно выступления на турнире в целом – результат для нас – не самое главное. А качеством игры я доволен. Играли против серьезных соперников. А вместо трофея Winter Cup я бы очень хотел завоевать три очка в первом весеннем туре чемпионата. Самое главное – чемпионат. Возможно, в следующем году поборемся за трофей в Турции.

Судьбу победителей «народного отбора» мы будем решать уже по возвращении в Ровно. Проанализируем все и примем решение. Еще есть неделя работы.

Также понимаем, что нам до сих пор нужно кадровое усиление. Есть проблемные позиции. Ищем. Если удастся найти действительно серьезное усиление – будем подписывать еще новичков».



ФК Верес. Виталий Дахновский

Также свой комментарий оставил и полузащитник «Вереса» Виталий Дахновский:

«Очень непростой матч. У нас все матчи тяжелые. Мы готовились к «Левадии». Знали, что против них важно закрывать свободные зоны. Они в такой ситуации теряли мячи.

Мы полностью их разобрали и доминировали сегодня. Геннадий Пасич и Влад Шарай в роли вингеров добавили нам широты в атаке. Мне этот опыт понравился».

Поединок «Верес» – «Левадия» завершился со счетом 3:1 в пользу украинской команды.