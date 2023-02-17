Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:17
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Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 3-го тура Winter Cup 2023
17 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:17
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17 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Верес» Ровно и «Левадия» Таллинн.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Турнирная таблица после 2-го тура:
- Ворскла (5 очков), Полесье (4), Верес (2), Левадия (1).
Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Предматчевая студия
Послематчевый анализ
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