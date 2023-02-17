Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Верес
17.02.2023 18:30 - : -
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:17
48
0

Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 3-го тура Winter Cup 2023

17 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:17
48
0
Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол 2.0

17 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Верес» Ровно и «Левадия» Таллинн.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турнирная таблица после 2-го тура:

  • Ворскла (5 очков), Полесье (4), Верес (2), Левадия (1).

Верес – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ

По теме:
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Ворскла обыграла Верес по пенальти во втором туре Winter Cup 2023
Ворскла – Верес. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес Ровно смотреть онлайн Winter Cup 2023 Левадия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
Биатлон | 16 февраля 2023, 16:50 23
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный замкнули топ-15

Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Бокс | 16 февраля 2023, 08:08 0
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года

Американский боксер считает, что в это поединке может быть ничья

Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Футбол | 16.02.2023, 23:57
Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Биатлон | 16.02.2023, 14:35
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Футбол | 17.02.2023, 03:10
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уничтожают лучшие российские войска. ВСУ рассказали про оборону Бахмута
Уничтожают лучшие российские войска. ВСУ рассказали про оборону Бахмута
15.02.2023, 11:28
Война
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
16.02.2023, 04:30 7
Биатлон
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
15.02.2023, 12:27 3
Футбол
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
16.02.2023, 16:25 12
Футбол
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 31
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
15.02.2023, 18:30 4
Биатлон
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
16.02.2023, 00:50 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности