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Верес
17.02.2023, FT 3 : 1
Левадия
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:29
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Верес – Левадия – 3:1. Winter Cup 2023. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Winter Cup в Турции

18 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:29
20
0
Верес – Левадия – 3:1. Winter Cup 2023. Видео голов и обзор матча
ФК Верес Ровно

17 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Верес» Ровно и «Левадия» Таллинн.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» уверенно обыграл «Левадию» (3:1) и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023. Эстонцы завершили соревнования на последнем месте.

Winter Cup 2023

3-й тур, 17 февраля, Турция

Верес (Украина) – Левадия (Эстония) 3:1

Голы: Шестаков, 27, Кучеров, 37 (пен), Дахновский, 51 – Фелисио, 35 (пен).

Турнирная таблица перед последним матчем:

  • Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).

В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.

Видеообзор матча

События матча

61’
Игрок команды Левадия получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Верес.
35’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Левадия.
27’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
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Левадия Верес Ровно Winter Cup 2023 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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