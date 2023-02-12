Лунин выиграл клубный ЧМ с Реалом, хет-трик Караваева, топ-5 от Пидручного
Главные новости за 11 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 февраля.
1А. Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Мадридский клуб разобрался с «Аль-Хилялем» в суперрезультативном финале
1Б. Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
«Аль-Ахли» забил, сколько смог, а бразильцы – сколько захотели
2. Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс
Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0
3А. Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить
3Б. Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
У команды Артеты мини-кризис?
4. Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Андрей результативными действиями не отметился
5А. Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном
Руслан провел на поле все 90 минут
5Б. Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1
ПСЖ играл частично резервным составом
5В. Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ
Три матча тура в чемпионате Италии
5Г. Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д
«Фрайбург» и «Майнц» выиграли в домашних стенах
6А. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Выше украинца в итоговом протоколе оказались только норвежцы
6Б. Хаанья-2023. Украинки завоевали бронзу в эстафете
Выиграла гонку команда Германии
7А. Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе
Украинка в двух сетах выиграла у Клэр Лю
7Б. Повесила баранку во втором сете. Завацкая завершила выступления в Катаре
Катарина в третий раз в карьере проиграла Ребекке Марино
7В. Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Ангелина проиграла второй матч подряд
7Г. Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем
7Д. Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве
Пятый подобный трофей для Владислава
8. Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования во Франции
Ярослава не оставила шансов соперницам
9. Ударная четверть. Прометей разгромил ВЭФ в Риге, упрочив лидерство в ЛЭБЛ
Украинский клуб на выезде переиграл команду из Латвии со счетом 92:73
10. Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья
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