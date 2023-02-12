Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин выиграл клубный ЧМ с Реалом, хет-трик Караваева, топ-5 от Пидручного
Другие новости
12 февраля 2023, 06:15 |
1513
0

Лунин выиграл клубный ЧМ с Реалом, хет-трик Караваева, топ-5 от Пидручного

Главные новости за 11 февраля на Sport.ua

12 февраля 2023, 06:15 |
1513
0
Лунин выиграл клубный ЧМ с Реалом, хет-трик Караваева, топ-5 от Пидручного
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Анастасия Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 февраля.

1А. Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Мадридский клуб разобрался с «Аль-Хилялем» в суперрезультативном финале

1Б. Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
«Аль-Ахли» забил, сколько смог, а бразильцы – сколько захотели

2. Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс
Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0

3А. Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить

3Б. Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
У команды Артеты мини-кризис?

4. Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Андрей результативными действиями не отметился

5А. Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном
Руслан провел на поле все 90 минут

5Б. Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1
ПСЖ играл частично резервным составом

5В. Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ
Три матча тура в чемпионате Италии

5Г. Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д
«Фрайбург» и «Майнц» выиграли в домашних стенах

6А. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Выше украинца в итоговом протоколе оказались только норвежцы

6Б. Хаанья-2023. Украинки завоевали бронзу в эстафете
Выиграла гонку команда Германии

7А. Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе
Украинка в двух сетах выиграла у Клэр Лю

7Б. Повесила баранку во втором сете. Завацкая завершила выступления в Катаре
Катарина в третий раз в карьере проиграла Ребекке Марино

7В. Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Ангелина проиграла второй матч подряд

7Г. Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем

7Д. Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве
Пятый подобный трофей для Владислава

8. Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования во Франции
Ярослава не оставила шансов соперницам

9. Ударная четверть. Прометей разгромил ВЭФ в Риге, упрочив лидерство в ЛЭБЛ
Украинский клуб на выезде переиграл команду из Латвии со счетом 92:73

10. Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья

По теме:
Новый соперник Гвоздика, атака рашистов, Шахтер подписал Ризныка
Покер Роналду, победа в баскетболе, МОК спутал берега, Малиновский – герой
Малиновский забил победный гол ПСЖ, Рух прошел Интер в Юношеской лиге
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов
Футбол | 12 февраля 2023, 03:28 0
Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов
Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном
Футбол | 12 февраля 2023, 00:43 2
Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном
Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном

Руслан провел на поле все 90 минут

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11.02.2023, 17:15
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Футбол | 11.02.2023, 18:20
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
11.02.2023, 23:20 3
Бокс
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 16
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 11
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 21
Футбол
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности