Лунин выиграл клубный ЧМ с Реалом, хет-трик Караваева, топ-5 от Пидручного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 февраля.

1А. Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира

Мадридский клуб разобрался с «Аль-Хилялем» в суперрезультативном финале

1Б. Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место

«Аль-Ахли» забил, сколько смог, а бразильцы – сколько захотели

2. Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс

Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0

3А. Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма

Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить

3Б. Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола

У команды Артеты мини-кризис?

4. Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут

Андрей результативными действиями не отметился

5А. Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном

Руслан провел на поле все 90 минут

5Б. Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1

ПСЖ играл частично резервным составом

5В. Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ

Три матча тура в чемпионате Италии

5Г. Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д

«Фрайбург» и «Майнц» выиграли в домашних стенах

6А. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте

Выше украинца в итоговом протоколе оказались только норвежцы

6Б. Хаанья-2023. Украинки завоевали бронзу в эстафете

Выиграла гонку команда Германии

7А. Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе

Украинка в двух сетах выиграла у Клэр Лю

7Б. Повесила баранку во втором сете. Завацкая завершила выступления в Катаре

Катарина в третий раз в карьере проиграла Ребекке Марино

7В. Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре

Ангелина проиграла второй матч подряд

7Г. Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем

7Д. Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве

Пятый подобный трофей для Владислава

8. Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования во Франции

Ярослава не оставила шансов соперницам

9. Ударная четверть. Прометей разгромил ВЭФ в Риге, упрочив лидерство в ЛЭБЛ

Украинский клуб на выезде переиграл команду из Латвии со счетом 92:73

10. Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?

Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья