Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола

В минувшем туре «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», а сегодня продлил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Брентфордом». Команда Микеля Артеты набрала 51 пункт, опережая «Манчестер Сити» на 6 очков.

Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Среди других результатов отметим поражение «Тоттенхэма» со счетом 1:4, ничью «Брайтона» и гол игрока «Шахтера» Манора Соломона.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Арсенал - Брентфорд 1:1

Голы: Троссард, 66 - Тони, 74

Кристал Пэлас - Брайтон 1:1

Голы: Томкинс, 69 - Марш, 63

Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0

Голы: Виллиан, 17, Соломон, 88

Лестер - Тоттенхэм 4:1

Голы: Менди, 23, Мэддисон, 25, Ихеаначо, 45, Барнс, 82 - Бентанкур, 14

Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2

Голы: Алькарас, 24 - Беднарек, 73 (в свои ворота), Гомес, 88