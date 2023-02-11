Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
У команды Артеты мини-кризис?
В минувшем туре «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», а сегодня продлил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Брентфордом». Команда Микеля Артеты набрала 51 пункт, опережая «Манчестер Сити» на 6 очков.
Александр Зинченко провел на поле весь матч.
Среди других результатов отметим поражение «Тоттенхэма» со счетом 1:4, ничью «Брайтона» и гол игрока «Шахтера» Манора Соломона.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Арсенал - Брентфорд 1:1
Голы: Троссард, 66 - Тони, 74
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Голы: Томкинс, 69 - Марш, 63
Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0
Голы: Виллиан, 17, Соломон, 88
Лестер - Тоттенхэм 4:1
Голы: Менди, 23, Мэддисон, 25, Ихеаначо, 45, Барнс, 82 - Бентанкур, 14
Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Алькарас, 24 - Беднарек, 73 (в свои ворота), Гомес, 88
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