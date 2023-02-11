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  4. Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
Англия
11 февраля 2023, 18:59 |
1825
6

Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола

У команды Артеты мини-кризис?

11 февраля 2023, 18:59 |
1825
6
Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В минувшем туре «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», а сегодня продлил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Брентфордом». Команда Микеля Артеты набрала 51 пункт, опережая «Манчестер Сити» на 6 очков.

Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Среди других результатов отметим поражение «Тоттенхэма» со счетом 1:4, ничью «Брайтона» и гол игрока «Шахтера» Манора Соломона.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Арсенал - Брентфорд 1:1
Голы: Троссард, 66 - Тони, 74

Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Голы: Томкинс, 69 - Марш, 63

Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0
Голы: Виллиан, 17, Соломон, 88

Лестер - Тоттенхэм 4:1
Голы: Менди, 23, Мэддисон, 25, Ихеаначо, 45, Барнс, 82 - Бентанкур, 14

Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Алькарас, 24 - Беднарек, 73 (в свои ворота), Гомес, 88

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Брентфорд Брайтон Тоттенхэм Лестер Саутгемптон Вулверхэмптон
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Очень тяжелая игра для Арсенала. Брендфорд оказывается неплохо контратакует  и в первом тайме они могли забить .  Хотя во втором тайме уже у Арсенала преимущество в голевых моментах . Не зря все таки соперник на 7 месте и выиграла эта команда  между прочим у МС и прочих
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0
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Александр Толстых
С такой игрой как сегодня,не то,что можно чемпионами не стать,а вообще ниже четвертого места опуститься.Как сонные мухи на поле были .Один Зина хоть что-то пытался сделать да и самый видный был сегодня.Просто ужас,а не игра.
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0
Old Т
На самом деле это Лестер Сити забил опять 4!  И взял отличный реванш за 2:6 в первом круге.
   Потери Арсенала прогнозировались. Ну и там вверху все теряют именно в этих ближайших турах. Потому что внизу начало бурлить.
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0
Remark
Опять будет подарок и от МС?
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0
Alex906
Все уже расступились .по очереди теряют очки чтобы Арсенал стал чемпионом .А он вообще потерял форму .Если ещё на этот раз не станут чемпионами то это будет позор 
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-1
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