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Чемпионат Италии
Лацио
11.02.2023, FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
11 февраля 2023, 23:46 |
57
0

Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ

Три матча тура в чемпионате Италии

11 февраля 2023, 23:46 |
57
0
Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче чемпионата Италии добыла важную победу в противостоянии с «Лацио». Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:0 и поднялась на 3-е место с 41 пунктом.

Столько же очков у «Ромы», которая сыграла вничью. После очкового наказания «Ювентуса» битва за место в Лиге чемпионов только обостряется.

Чемпионат Италии. 22-й тур

Лацио - Аталанта 0:2
Голы: Дзаппакоста, 23, Хойлунд, 65

Лечче - Рома 1:1
Голы: Ибаньес, 7 (в свои ворота) - Дибала, 17 (с пен)

Эмполи - Специя 2:2
Голы: Камбьяги, 71, Виньято, 90 - Верде, 25 (с пен), 31

Турнирная таблица

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Аталанта Рома Рим Лацио Эмполи Лечче Специя чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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