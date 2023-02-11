Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ

«Аталанта» в матче чемпионата Италии добыла важную победу в противостоянии с «Лацио». Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:0 и поднялась на 3-е место с 41 пунктом.

Столько же очков у «Ромы», которая сыграла вничью. После очкового наказания «Ювентуса» битва за место в Лиге чемпионов только обостряется.

Чемпионат Италии. 22-й тур

Лацио - Аталанта 0:2

Голы: Дзаппакоста, 23, Хойлунд, 65

Лечче - Рома 1:1

Голы: Ибаньес, 7 (в свои ворота) - Дибала, 17 (с пен)

Эмполи - Специя 2:2

Голы: Камбьяги, 71, Виньято, 90 - Верде, 25 (с пен), 31

Турнирная таблица