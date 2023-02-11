Аталанта обыграла Лацио и поднялась в топ-3, битва за место в ЛЧ
Три матча тура в чемпионате Италии
«Аталанта» в матче чемпионата Италии добыла важную победу в противостоянии с «Лацио». Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:0 и поднялась на 3-е место с 41 пунктом.
Столько же очков у «Ромы», которая сыграла вничью. После очкового наказания «Ювентуса» битва за место в Лиге чемпионов только обостряется.
Чемпионат Италии. 22-й тур
Лацио - Аталанта 0:2
Голы: Дзаппакоста, 23, Хойлунд, 65
Лечче - Рома 1:1
Голы: Ибаньес, 7 (в свои ворота) - Дибала, 17 (с пен)
Эмполи - Специя 2:2
Голы: Камбьяги, 71, Виньято, 90 - Верде, 25 (с пен), 31
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