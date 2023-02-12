Италия12 февраля 2023, 04:10 |
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ВИДЕО Фиаско Лацио, ничья для Моуриньо, голевая феерия Специи без Коваленко
Смотрите видеообзор трех матчей 22-го тура Серии А
12 февраля 2023, 04:10 |
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В субботу, 11 февраля, состоялись три матча 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Эмполи» и «Специя» выдали огненный матч с 4 голами и 2 красными. За «Специю» украинский полузащитник Виктор Коваленко не сыграл из-за травмы.
«Лацио» уступила «Аталанте», а «Рома» под руководством Моуриньо не смогла справиться с «Лечче».
Чемпионат Италии по футболу. 22-й тур. 11 февраля
Эмполи – Специя – 2:2
Лечче – Рома – 1:1
Лацио – Аталанта – 0:2
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Rasmus Hojlund (Аталанта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
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