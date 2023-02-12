ВИДЕО Фиаско Лацио, ничья для Моуриньо, голевая феерия Специи без Коваленко

В субботу, 11 февраля, состоялись три матча 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Эмполи» и «Специя» выдали огненный матч с 4 голами и 2 красными. За «Специю» украинский полузащитник Виктор Коваленко не сыграл из-за травмы.

«Лацио» уступила «Аталанте», а «Рома» под руководством Моуриньо не смогла справиться с «Лечче».

Чемпионат Италии по футболу. 22-й тур. 11 февраля

Эмполи – Специя – 2:2

Лечче – Рома – 1:1

Лацио – Аталанта – 0:2