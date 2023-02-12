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Чемпионат Италии
Лацио
11.02.2023, FT 0 : 2
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 февраля 2023, 04:10 |
31
0

ВИДЕО Фиаско Лацио, ничья для Моуриньо, голевая феерия Специи без Коваленко

Смотрите видеообзор трех матчей 22-го тура Серии А

12 февраля 2023, 04:10 |
31
0
ВИДЕО Фиаско Лацио, ничья для Моуриньо, голевая феерия Специи без Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоялись три матча 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Эмполи» и «Специя» выдали огненный матч с 4 голами и 2 красными. За «Специю» украинский полузащитник Виктор Коваленко не сыграл из-за травмы.

«Лацио» уступила «Аталанте», а «Рома» под руководством Моуриньо не смогла справиться с «Лечче».

Чемпионат Италии по футболу. 22-й тур. 11 февраля

Эмполи – Специя – 2:2

Лечче – Рома – 1:1

Лацио – Аталанта – 0:2

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Rasmus Hojlund (Аталанта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
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Эмполи Специя Лечче Рома Рим Лацио Аталанта Жозе Моуриньо Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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