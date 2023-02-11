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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
11.02.2023, FT 2 : 4
Фламенго
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Клубный чемпионат мира
11 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:36
1189
0

Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место

«Аль-Ахли» забил, сколько смог, а бразильцы – сколько захотели

11 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:36
1189
0
Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

В Марокко завершился матч за 3-е место клубного чемпионата мира.

В борьбе за призовую позицию бразильский «Фламенго» переиграл «Аль-Ахли». С 69-й минуты египетский клуб играл в меньшинстве, а на 58-й – не забил пенальти.

Отметим, что в полуфинале «Фламенго» сенсационно проиграл «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии, который матче за титул сразится с мадридским «Реалом».

Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е место

«Аль-Ахли» – «Фламенго» – 2:4
Голы: Ахмед Абдель Кадер (37, 60) – пенальти Габриэл Барбоза (11, 84), Педро (77, 90+1).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Педро (Фламенго).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Барбоза (Фламенго).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Педро (Фламенго).
69’
Khaled Abdelfattah (Аль-Ахли Каир) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Mohamed Abdelkader Radwan (Аль-Ахли Каир).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Mohamed Abdelkader Radwan (Аль-Ахли Каир).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Барбоза (Фламенго).
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Источник Sport.ua
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