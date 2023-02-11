Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место

В Марокко завершился матч за 3-е место клубного чемпионата мира.

В борьбе за призовую позицию бразильский «Фламенго» переиграл «Аль-Ахли». С 69-й минуты египетский клуб играл в меньшинстве, а на 58-й – не забил пенальти.

Отметим, что в полуфинале «Фламенго» сенсационно проиграл «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии, который матче за титул сразится с мадридским «Реалом».

Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е место

«Аль-Ахли» – «Фламенго» – 2:4

Голы: Ахмед Абдель Кадер (37, 60) – пенальти Габриэл Барбоза (11, 84), Педро (77, 90+1).