Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
«Аль-Ахли» забил, сколько смог, а бразильцы – сколько захотели
В Марокко завершился матч за 3-е место клубного чемпионата мира.
В борьбе за призовую позицию бразильский «Фламенго» переиграл «Аль-Ахли». С 69-й минуты египетский клуб играл в меньшинстве, а на 58-й – не забил пенальти.
Отметим, что в полуфинале «Фламенго» сенсационно проиграл «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии, который матче за титул сразится с мадридским «Реалом».
Клубный чемпионат мира. Матч за 3-е место
«Аль-Ахли» – «Фламенго» – 2:4
Голы: Ахмед Абдель Кадер (37, 60) – пенальти Габриэл Барбоза (11, 84), Педро (77, 90+1).
Flamengo W ✔️ pic.twitter.com/gN40Yh50r1— Flamengo (@Flamengo_en) February 11, 2023
События матча
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