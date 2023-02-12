11 февраля в Марокко состоялся матч за 3 место клубного чемпионата мира.

Бразильский «Фламенго» обыграл египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:2. С 69-й минут египетский клуб играл в меньшинстве. Кроме того, африканцы не забили пенальти на 58-й минуте.

Клубный чемпионат мира 2022

Матч за 3-е место. Танжер (Марокко), 11 февраля

Аль-Ахли Каир (Египет) – Фламенго (Бразилия) – 2:4

Голы: Ахмед Абделькадер, 38, 60 – Габриэл Барбоза, 11 (пен), 85 (пен), Педро Абреу, 77, 90+1.

Видеообзор матча