Клубный чемпионат мира
11.02.2023, FT 2 : 4
Клубный чемпионат мира12 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:12
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Аль-Ахли Каир – Фламенго – 2:4. Матч за бронзу КЧМ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча за 3-е место КЧМ, сыгранного 11 февраля в Марокко
12 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:12
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11 февраля в Марокко состоялся матч за 3 место клубного чемпионата мира.
Бразильский «Фламенго» обыграл египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:2. С 69-й минут египетский клуб играл в меньшинстве. Кроме того, африканцы не забили пенальти на 58-й минуте.
Клубный чемпионат мира 2022
Матч за 3-е место. Танжер (Марокко), 11 февраля
Аль-Ахли Каир (Египет) – Фламенго (Бразилия) – 2:4
Голы: Ахмед Абделькадер, 38, 60 – Габриэл Барбоза, 11 (пен), 85 (пен), Педро Абреу, 77, 90+1.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Педро (Фламенго).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Барбоза (Фламенго).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Педро (Фламенго).
69’
Khaled Abdelfattah (Аль-Ахли Каир) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Mohamed Abdelkader Radwan (Аль-Ахли Каир).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Mohamed Abdelkader Radwan (Аль-Ахли Каир).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Барбоза (Фламенго).
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