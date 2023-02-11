Другие новости11 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:47
4959
2
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Андрей результативными действиями не отметился
11 февраля 2023, 20:19 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:47
4959
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«Аль-Айн» Сергея Реброва в матче чемпионата ОАЭ рисковал проиграть «Аль-Джазире», однако команда украинского тренера, уступая 0:2, сумела сделать камбэк и победила 3:2 благодаря голу с пенальти в компенсированное время.
Андрей Ярмоленко провел на поле почти весь матч и был заменен на 95-й минуте.
«Аль-Айн» с 31 очком занимает 5-е место, но до лидера лишь 3 пункта.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат ОАЭ. 16-й тур
Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2
Голы: Лаба, 37, 90+4 (с пен), Рахими, 71 - Бруно, 24, Рамадан, 29
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Комментарии 2
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Сережке поздравос. Болельщикам однозначно подарили праздник. Сюжет матч был огонь)
В этом матче было все читаемо! Самый лучший чемп для ставок.
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