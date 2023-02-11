Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут

«Аль-Айн» Сергея Реброва в матче чемпионата ОАЭ рисковал проиграть «Аль-Джазире», однако команда украинского тренера, уступая 0:2, сумела сделать камбэк и победила 3:2 благодаря голу с пенальти в компенсированное время.

Андрей Ярмоленко провел на поле почти весь матч и был заменен на 95-й минуте.

«Аль-Айн» с 31 очком занимает 5-е место, но до лидера лишь 3 пункта.

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Чемпионат ОАЭ. 16-й тур

Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2

Голы: Лаба, 37, 90+4 (с пен), Рахими, 71 - Бруно, 24, Рамадан, 29