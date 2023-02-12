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WTA
12 февраля 2023, 01:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:22
180
0

Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем

12 февраля 2023, 01:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:22
180
0
Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам (Германия) вышла в финал парного турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия).

В полуфинале турнира украинско-немецкий тандем обыграл американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию в двух сетах за 1 час и 41 минут.

WTA 250 Линц. Пары. Хард в помещении. Полуфинал

Кейтилин Кристиан (США) / Сабрина Сантамария (США) – Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – 5:7, 6:7 (3:7)

В финале турнира Киченок и Фридзам встретятся с Нателой Дзаламидзе и Викторией Кузьмовой.

Это будет 9-й финал в парном разряде для Надежды.

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Кейтлин Кристиан Сабрина Сантамария WTA Линц
Источник Sport.ua
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