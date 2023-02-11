Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д
«Фрайбург» и «Майнц» выиграли в домашних стенах
Состоялись пять матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» уверенно переиграла «Бохум», «Фрайбург» и «Майнц» одержали победы дома, «Байер» и «Боруссия Д» – на выезде.
Чемпионат Германии. 20-й тур
«Бавария» – «Бохум» – 3:0
Голы: Мюллер (41), Коман (64), пенальти Гнабри (73).
«Фрайбург» – «Штутгарт» – 2:1
Голы: пенальти Грифо (60), пенальти Грифо (84) – Фюрих (30).
«Майнц» – «Аугсбург» – 3:1
Голы: Ли Чжэ Сон (21), Онисиво (24), Ли Чжэ Сон (52) – пенальти Демирович (28).
«Хоффенхайм» – «Байер» – 1:3
Голы: Нсоки (77) – Андрих (6), Диаби (46), Гложек (56).
«Вердер» – «Боруссия Д» – 0:2
Голы: Байно-Гиттенс (67), Брандт (84).
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