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Чемпионат Германии
Бавария
11.02.2023, FT 3 : 0
Бохум
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Германия
11 февраля 2023, 18:34 | Обновлено 11 февраля 2023, 18:40
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Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д

«Фрайбург» и «Майнц» выиграли в домашних стенах

11 февраля 2023, 18:34 | Обновлено 11 февраля 2023, 18:40
199
0
Бавария уверенно переиграла Бохум, выездные победы Байера и Боруссии Д
ФК Бавария Мюнхен

Состоялись пять матчей 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» уверенно переиграла «Бохум», «Фрайбург» и «Майнц» одержали победы дома, «Байер» и «Боруссия Д» – на выезде.

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Бавария» – «Бохум» – 3:0
Голы: Мюллер (41), Коман (64), пенальти Гнабри (73).

«Фрайбург» – «Штутгарт» – 2:1
Голы: пенальти Грифо (60), пенальти Грифо (84) – Фюрих (30).

«Майнц» – «Аугсбург» – 3:1
Голы: Ли Чжэ Сон (21), Онисиво (24), Ли Чжэ Сон (52) – пенальти Демирович (28).

«Хоффенхайм» – «Байер» – 1:3
Голы: Нсоки (77) – Андрих (6), Диаби (46), Гложек (56).

«Вердер» – «Боруссия Д» – 0:2
Голы: Байно-Гиттенс (67), Брандт (84).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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