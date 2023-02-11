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  4. Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
WTA
11 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 16:19
830
3

Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре

Ангелина проиграла второй матч подряд

11 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 16:19
830
3
Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.

В первом раунде отбора украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла Лорен Дэвис США (№49 WTA).

Доха. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 5:7, 6:7(3)

В следующем раунде Дэвис сразится против Марины Заневской (№77 WTA) или Виктории Томовой (№101 WTA).

Ранее на этой неделе Ангелина выступала на турнире в Линце, где дошла до второго раунда.

Сегодня в полуфинал отбора вышла Даяна Ястремская.

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WTA Доха Ангелина Калинина Лорен Дэвис
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Мда, і що сталося з нашою Гелею???
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ptolemeus
Таке враження, що для неї принципово було обіграти Паркс. Один непоганий матч провела, а далі всьо, можна вже не грати.
Хай би вже Світоліна пошвидше поверталася і набирала форму. У людини хоч якась ментальність є і характер. Бо на цих Калініних гидко дивитися.
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