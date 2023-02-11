Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Ангелина проиграла второй матч подряд
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.
В первом раунде отбора украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла Лорен Дэвис США (№49 WTA).
Доха. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 5:7, 6:7(3)
В следующем раунде Дэвис сразится против Марины Заневской (№77 WTA) или Виктории Томовой (№101 WTA).
Ранее на этой неделе Ангелина выступала на турнире в Линце, где дошла до второго раунда.
Сегодня в полуфинал отбора вышла Даяна Ястремская.
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Хай би вже Світоліна пошвидше поверталася і набирала форму. У людини хоч якась ментальність є і характер. Бо на цих Калініних гидко дивитися.