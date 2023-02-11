Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?

У меня такое впечатление, что итальянский журналист Фабрицио Романо – это не один человек, а собирательный образ. Или отдельно взятое СМИ. Ну, иначе как понять и объяснить, что репортер Sky Sport почти всегда в первых рядах успевает рапортовать о «самых-самых» событиях «короля спорта». И Бог с ним, если бы дело касалось Серии А или АПЛ. Но ведь этот футбольный «полиглот» уже направил свои «щупальца» и в украинский футбол, который, казалось, интересен лишь для наших кухонь.

Тем не менее, первым о трансферах Мудрика, Цыганкова и Забарного отрапортовал именно Романо. «Так это же международные переходы», - примерно так подумал я тогда, - «у него, скорее всего, очень хорошие источники в ведущих топ-лигах».

Но и о переходе Ризныка из «Ворсклы» в «Шахтер» лично я как о свершившимся факте впервые узнал из информации Фабрицио. Несколько дней назад итальянец уверял, что основной голкипер «Ворсклы» и кандидат в сборную Украины перейдет в донецкую команду за три миллиона евро плюс бонусы. В итоге все так и случилось. Интересно, Романо в курсе, когда «коллективный Запад» нам передаст истребители F-16?

Все вышеизложенное – плохо скрываемая ирония. Если уже в вопросе внутренних трансферов нашего чемпионата право «первой ночи» имеет зарубежный журналист, то тут дело либо в недоверии к нашим, либо Романо – таки да, человек-оркестр.

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Да Бог с ним, итальянцем. Куда важнее то, что оказалось правдой. Точнее, что подтвердилось. Как заверила «Ворскла» на своем официальном сайте, продажа Дмитрия Ризныка в «Шахтер» - самый дорогой в истории исходящий трансфер полтавского клуба. Опять-таки, если принять во внимание инфу Романо, то речь идет о тех самых трех миллионах евро. Плюс бонусы. Хотя полтавчане и не говорят вслух о сумме.

Тем не менее, нескрываемая радость «бело-зеленых» по поводу продажи своего главного «ликвида» сквозит практически в каждой строчке коммюнике. И это понять немудрено. Точнее, понять очень просто.

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Полтавский клуб оказался, скажем мягко, в очень сложной финансовой ситуации. Почетный президент клуба Константин Жеваго уж слишком неудачно покатался на лыжах в Куршавеле: олигарха серьезно «прижали» и подозревают в растрате более ста миллионов евро.

Как следствие – аппетиты «Ворсклы» резко поубавились (практически в два раза). О чем даже не косвенно, а прямо недавно вещал вице-президент полтавского клуба Лысак. Платежная ведомость первой команды – весьма тяжелая (четвертая-пятая по дороговизне в УПЛ), и как-то нужно сводить концы с концами. То есть, дебет с кредитом. И предложение «Шахтера» по Ризныку подвернулось как нельзя кстати.

Поговаривают, полтавчане не особо то и торговались. «Шахтер» предложил за Ризныка изначально три миллиона евро, и «Ворскла» не сопротивлялась, резонно полагая, что сейчас не тот момент, дабы торговаться до последнего патрона.

Стороны весьма оперативно ударили по рукам.

Хотя не так давно – года полтора назад – «Ворскла» требовала за этого же Ризныка у этого же «Шахтера» пять миллионов евро. «Горняки» тогда предлагали именно столько, сколько заплатили сейчас. «Ворскла», имея определенный запас прочности, тогда могла играть на повышение. Тем более, что интерес к ее голкиперу проявляли и другие клубы. В частности, коллективы из Польши, Бельгии и Турции. Полагая, что Ризнык и далее будет прогрессировать, «Ворскла» не собиралась сбавлять обороты.

Сложно сказать, как было бы, если бы не рашистское вторжение в нашу страну, и если бы у Жеваго не было проблем с бизнесом. Очень даже может быть, что «Ворскле» удалось бы либо удержать у себя своего основного кипера, или же продать за более высокую цену, нежели сейчас.

Однако разглагольствовать на тему «если бы да кабы» - не время, и не место. Получилось так, как получилось. «Ворскла» на данном этапе небезосновательно считает, что она не продешевила, оформив свой самый дорогой трансфер, «Шахтер» так же небезосновательно считает, что не переплатил за одного из самых квалифицированных голкиперов с украинским паспортом.

Вынесем эти два взаимно подтверждающие друг друга тезиса за скобки. Ибо, по большому счету, и продавец, и покупатель остались при своих. «Ворскла» получила очень хорошие в нынешних отечественных реалиях деньги, за которые можно нормально прожить остаток сезона. «Шахтер» же, срубив немыслимое бабло на Мудрике, тоже может спать спокойно, полагая, что получил практически «задаром» одного из лучших отечественных голкиперов.

В общем, это именно тот случай, когда и волки сыты, и овцы целы.

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Теперь что касается перспектив Ризныка на новом рабочем месте. То, что Дмитрий перерос «Ворсклу», ни у кого не возникало сомнений. Если еще год назад мы могли утверждать, что «Ворскла» может удовлетворить практически все запросы своего главного голкипера, а он, в свою очередь, ответит клубу взаимностью, то теперь ситуация поменялась.

Getty Images/Global Images Ukraine

Квалификации Ризныка уже сейчас достаточно для того, чтобы вызываться в главную команду страны. И Ризнык туда регулярно вызывается. Но вот по-настоящему заиграть там ему не удается. И не только потому, что есть «живые» Пятов и Бущан. Дима не играл за сборную даже тогда, когда эти двое были травмированы. Мне кажется, проблема только лишь в клубной прописке. Если бы Ризнык защищал цвета «Шахтера» или «Динамо», его бы более охотно ставили в ворота национальной команды. И не только в том случае, если бы кто-то из его визави был вынужденно вне игры. Это тот случай, когда место «сидения» определяет дальнейшую перспективу. Определяет статус.

Если исходить из этой позиции, то переход Ризныка в «Шахтер» заметно, если не существенно, увеличивает его шансы наконец-то пробиться в сборную Украины.

Но данный момент – уж слишком прогнозируемый, «читаемый». Собственно, оно и так все понятно. Иное дело – перспективы Ризныка в «оранжево-черной» команде.

На данный момент там есть основной голкипер – Анатолий Трубин. 37-летний Пятов доигрывает сезон и уходит на очень и очень заслуженный отдых, а по идее ему заменой становится воспитанник клубной академии Трубин.

Однако, как утверждает тот же Романо, а ему не верить у нас попросту нет оснований – 21-летний голкипер «горняков» не намерен оставаться в «Шахтере». Точнее, он твердо намерен уйти. И «Шахтер», как уважающий себя клуб, хочет хоть что-то получить за трансфер своего вратаря (контракт Трубина с клубом заканчивается летом следующего года). Следовательно, нынешним летом Трубина продадут за рубеж. Как утверждает Романо, в одну из команд АПЛ.

Если это действительно произойдет, то «Шахтеру» следует в который раз за нынешнюю зиму поаплодировать. Дончане взяли на отечественном рынке самый серьезный «актив», в надежде слепить «второго Пятова» (напомню, что Андрея «Шахтер» в свое время тоже приобрел у «Ворсклы»).

«Лепить» однозначно есть, из чего. Ризнык – один из лучших голкиперов страны по работе на линии ворот. То есть, по реакции в чистом виде. Одна его серия из пяти подряд отбитых ударов с пенальти чего стоит. Он хорош в работе ногами, отлично руководит защитой, не «нервный». А еще он может начинать атаки своей команды – отлично отдает средние и длинные передачи. В этом он может посоревноваться даже с Бущаном. Да, «Шахтер» играет иначе – через мелкий пас, но вряд ли будет проблемно переквалифицироваться.

Проблема – это его игра на выходах. Большая проблема. Но, если Дима действительно хочет расти, и переход в «Шахтер» считает шагом вперед, он сможет исправить свои ошибки, сможет выйти на новый качественный уровень. Во всяком случае, мне так кажется.

Вот именно для того, чтобы Ризнык подтянул «матчасть», его и купили на «полгода раньше».

Вроде бы, все складывается в единое целое – не так ли?

Но у меня все равно возникает вопрос относительно Трубина: ежели его гипотетический трансфер в АПЛ (либо куда-то еще) сорвется, и он останется, тогда как? Кто тогда будет первым вратарем, а кто вторым?

Было ведь одно время, когда «Шахтер» превращался в «кладбище» голкиперов. Помните, когда в команде были одновременно Пятов, Рыбка и Худжамов? Ничего хорошего, по большому счету, из той ситуации не получилось. Особенно в контексте Рыбки и Худжамова: если называть вещи своими именами, то и сборная Украины, и «Шахтер» потеряли этих голкиперов.

Не хотелось бы, чтобы сейчас ситуация в какой-то степени повторилась.