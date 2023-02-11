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Чемпионат Франции
Монако
11.02.2023, FT 3 : 1
ПСЖ
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Франция
11 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:55
962
0

Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1

ПСЖ играл частично резервным составом

11 февраля 2023, 19:53 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:55
962
0
Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Топ-матч тура чемпионата Франции между «Монако» и ПСЖ получился менее интересным из-за проблем парижан с составом. Часть игроков получили травмы, а часть подхватили инфекцию перед стартом встречи.

В итоге ПСЖ без Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и многих игроков основы проиграл со счетом 1:3.

Парижане остаются лидером, но «Монако» вышел на 2-е место с отставанием в 7 пунктов. Вечером на вторую позицию сможет вернуться «Марсель» с Русланом Малиновским.

Чемпионат Франции. 23-й тур

Монако - ПСЖ 3:1
Голы: Головин, 4, Бен Йеддер, 18, 45 - Эмери, 39

Монако: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Камара, Диатта, Фофана, Головин (Якобс, 80), Сегхир (Минамино, 72), Бен Йеддер (Эмболо, 72)

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Хакими, 66), Перейра (Гхарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46), Витинья (Кимпемб, 80), Солер, Эмери, Бернат, Неймар, Экитике (Хоусни, 80)

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Источник Sport.ua
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