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  4. Монако – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Мбаппе игра не идет. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Монако
11.02.2023, FT 3 : 1
ПСЖ
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Франция
12 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:03
64
0

Монако – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Мбаппе игра не идет. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзора матча 23-го тура Лиги 1

12 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:03
64
0
Монако – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Мбаппе игра не идет. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

За столичный клуб в этом поединке не сыграли Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Звездные форварды получили травму в прошлом матче.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Монако – ПСЖ – 3:1

Голы: Головин, 4, Бен Йеддер, 18, 45+1 – Заир-Эмери, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Головин, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Бен Йеддер, 18 мин.

ГОЛ! 2:1 Заир-Эмери, 39 мин.

ГОЛ! 3:1 Бен Йеддер, 45+1 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Warren Zaire Emery (ПСЖ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
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Источник Sport.ua
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