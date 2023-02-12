Монако – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Мбаппе игра не идет. Видео голов и обзор
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В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
За столичный клуб в этом поединке не сыграли Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Звездные форварды получили травму в прошлом матче.
Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур. 11 февраля
Монако – ПСЖ – 3:1
Голы: Головин, 4, Бен Йеддер, 18, 45+1 – Заир-Эмери, 39
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Головин, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 Бен Йеддер, 18 мин.
ГОЛ! 2:1 Заир-Эмери, 39 мин.
ГОЛ! 3:1 Бен Йеддер, 45+1 мин.
События матча
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