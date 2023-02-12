В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

За столичный клуб в этом поединке не сыграли Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Звездные форварды получили травму в прошлом матче.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Монако – ПСЖ – 3:1

Голы: Головин, 4, Бен Йеддер, 18, 45+1 – Заир-Эмери, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Головин, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Бен Йеддер, 18 мин.

ГОЛ! 2:1 Заир-Эмери, 39 мин.

ГОЛ! 3:1 Бен Йеддер, 45+1 мин.