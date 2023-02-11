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Монако
11.02.2023 18:00 - : -
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11 февраля 2023, 01:16 | Обновлено 11 февраля 2023, 02:33
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Проблемный вояж столичного коллектива лазурным побережьем продолжается

11 февраля 2023, 01:16 | Обновлено 11 февраля 2023, 02:33
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Монако» и ПСЖ. Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Монако


У клуба из района Фонвьей всегда в достатке финансовых ресурсов благодаря владельцам из страны-бензоколонки, однако и перепродавать своих игроков «монегаски» научились чуть ли не по лекалам лиссабонской «Бенфики». В стан тех же самых будущих соперников «Монако» в свое время за безумные 180 млн евро отпустил нападающего Килиана Мбаппе, а сейчас будет благодарить удачу за то, что воспитанник академии не приедет на предстоящую игру из-за травмы. И ведь такая сторонняя помощь для футболистов Филиппа Клемана будет очень даже уместной, так как они всерьез намерены ворваться в зону Лиги чемпионов УЕФА по итогам выходных, от которой отстают всего на два очка – дистанция до «Ланса» и «Марселя» соответственно.

Разные периоды переживал некогда чемпион Франции в этом сезоне. Все начиналось со стремительного пике в чемпионате, которое сопровождалось вылетом из квалификации Лиги чемпионов, однако вместе с отбором в Лигу Европы к команде Клемана постепенно начала возвращаться уверенность. В итоге, весенней части еврокубков для «монегасков» все-таки быть, а в Лиге 1 они преодолели путь от зоны вылета до полноценной второй/третьей/четвертой силы в чемпионской гонке. Особенно хорош в исполнении «Монако» был недавний гостевой матч против «Марселя», в котором новому клубу Руслана Малиновского пришлось спасать ничью (1:1).

ПСЖ


В конце августа у «Пари Сен-Жермен» была классная возможность воспользоваться неуверенным шествием команды Клемана в домашнем противостоянии. Однако «Монако» увез из столицы один зачетный балл (1:1), после чего в Кристофа Галтье полетели первые стрелы критики за время работы с новым коллективом. После того матча прошло еще 27 официальных игр, из которых «красно-синие» проиграли всего три, но каждое из этих поражений встречалось болельщиками с гораздо большим остервенением, нежели превозносились успешные результаты. Особенно сильно досталось ПСЖ после последней игры против «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции, где украинский полузащитник Руслан Малиновский своим голом нокаутировал действующих чемпионов страны.

Фактически, Галтье в том матче стал первым наставником парижан с 2011 года, который проиграл на поле соперников по «классическому» противостоянию, причем его команда даже не пыталась показать спортивной злости в ответ на вызовы со стороны принципиальных соперников. И ведь совсем скоро ПСЖ предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии» в матче, в котором французам наперед приписывают уверенный успех. Вот только Килиан Мбаппе травмирован, Лионель Месси – тоже, а Неймар не в оптимальных кондициях от самого возвращения с чемпионата мира-2022 в Катаре. Как итог, «Ланс» (1:3) и «Ренн» (0:1) уже шокировали парижан, а окромя них и «Марселя» серьезных соперников у футболистов Галтье не было.

Ориентировочные составы


«Монако»: Нюбель – Кайо, Марипан, Дисаси, Агилар – Головин, Фофана, Камара, Минамино – Эмболо, Бен Йеддер.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Рамос, Маркиньос, Пембеле – Верратти, Данилу, Витинья – Солер – Неймар, Экетике.

Не сыграют: Бен Сегир, Вандерсон, Сарр – Мбаппе, Месси, Мукиэле, Верратти, Кимпембе, Саншеш, Хакими.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева не уступят в результативном стиле. Нашей ставкой будет позиция – Монако не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85 по линии Parimatch.

11 февраля, суббота

«Монако» – ПСЖ
Монако. «Стад Луи II». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch
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Монако прогнозы Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ Монако - ПСЖ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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