ATP11 февраля 2023, 21:35 |
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Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве
Пятый подобный трофей для Владислава
11 февраля 2023, 21:35 |
53
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Украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в Литве.
В матче за титул украинец в дуэте с Иваном Лютаревичем из рб легко переиграл дуэт Аржун Кадхе / Даниэль Мазур (Индия/Германия).
Вильнюс. Финал
Владислав Манафов / Иван Лютаревич – Аржун Кадхе / Даниэль Мазур – 6:0, 6:2
Для Манафова это пятый титул такой категории в карьере. С новой недели он обновит личный рекорд в парном рейтинге АТР.
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