Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве

Украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в Литве.

В матче за титул украинец в дуэте с Иваном Лютаревичем из рб легко переиграл дуэт Аржун Кадхе / Даниэль Мазур (Индия/Германия).

Вильнюс. Финал

Владислав Манафов / Иван Лютаревич – Аржун Кадхе / Даниэль Мазур – 6:0, 6:2

Для Манафова это пятый титул такой категории в карьере. С новой недели он обновит личный рекорд в парном рейтинге АТР.