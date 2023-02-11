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ATP
11 февраля 2023, 21:35 |
53
0

Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве

Пятый подобный трофей для Владислава

11 февраля 2023, 21:35 |
53
0
Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве
ФТУ. Владислав Манафов

Украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в Литве.

В матче за титул украинец в дуэте с Иваном Лютаревичем из рб легко переиграл дуэт Аржун Кадхе / Даниэль Мазур (Индия/Германия).

Вильнюс. Финал
Владислав Манафов / Иван Лютаревич – Аржун Кадхе / Даниэль Мазур – 6:0, 6:2

Для Манафова это пятый титул такой категории в карьере. С новой недели он обновит личный рекорд в парном рейтинге АТР.

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Владислав Манафов Иван Лютаревич Аржун Кадхе Даниэль Мазур ATP Вильнюс
Источник Sport.ua
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