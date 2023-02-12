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Чемпионат Франции
Клермон
11.02.2023, FT 0 : 2
Марсель
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Франция
12 февраля 2023, 00:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:25
963
0

Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном

Руслан провел на поле все 90 минут

12 февраля 2023, 00:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:25
963
0
Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

Поединок стартовал с опозданием почти в час из-за столкновений болельщиков около стадиона. Полиция даже была вынуждена применить слезоточивый газ, который попал и на территорию стадиона. Игра могла быть перенесена на другой день, однако все же состоялась в назначенную дату.

Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут. Результативными действиями он не отметился, однако помог своему звездному партнеру Алексису Санчесу оформить дубль. Руслан заработал на себе пенальти на 44-й минуте, который успешно и был реализован чилийцем. Второй гол Алексис забил на 81-й минуте, поставив жирную точку в матче.

Благодаря этой победе «Марсель» вернулся на вторую строчку. В активе команды 49 очков после 23 туров. У лидера чемпионата «ПСЖ» 54 пункта, а у «Монако», которое занимает третью позицию – 47.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голы: Алексис Санчес, 44 (пен.), 81

Видео голов:

ГОЛ! 0:1 Санчес, 44 (пен.)

ГОЛ! 0:2 Санчес, 81

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Руслан Малиновский Марсель Клермон Алексис Санчес чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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