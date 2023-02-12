Малиновский помог Алексису оформить дубль. Марсель разобрался с Клермоном

Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

Поединок стартовал с опозданием почти в час из-за столкновений болельщиков около стадиона. Полиция даже была вынуждена применить слезоточивый газ, который попал и на территорию стадиона. Игра могла быть перенесена на другой день, однако все же состоялась в назначенную дату.

Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут. Результативными действиями он не отметился, однако помог своему звездному партнеру Алексису Санчесу оформить дубль. Руслан заработал на себе пенальти на 44-й минуте, который успешно и был реализован чилийцем. Второй гол Алексис забил на 81-й минуте, поставив жирную точку в матче.

Благодаря этой победе «Марсель» вернулся на вторую строчку. В активе команды 49 очков после 23 туров. У лидера чемпионата «ПСЖ» 54 пункта, а у «Монако», которое занимает третью позицию – 47.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голы: Алексис Санчес, 44 (пен.), 81

Видео голов:

ГОЛ! 0:1 Санчес, 44 (пен.)

ГОЛ! 0:2 Санчес, 81

⏱ 90’ | #CF63OM 0️⃣-2️⃣



𝟯 𝗽𝘁𝘀 ✅



Nos Olympiens enchainent une 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 à l'extérieur grâce à un doublé d'@Alexis_Sanchez 👊 pic.twitter.com/uA8IrdjBb1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2023