11 февраля проходит матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Клермон» играет против «Марселя».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

У гостей получит шанс проявить себя получит украинский хавбек Руслан Малиновский, ставший героем кубковой встречи против ПСЖ.

Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.