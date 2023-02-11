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Чемпионат Франции
Клермон
11.02.2023 22:00 - : -
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
11 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:24
52
0

Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:00 поединок 23-го тура чемпионата Франции

11 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:24
52
0
Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля проходит матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Клермон» играет против «Марселя».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

У гостей получит шанс проявить себя получит украинский хавбек Руслан Малиновский, ставший героем кубковой встречи против ПСЖ.

Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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смотреть онлайн Руслан Малиновский Клермон чемпионат Франции по футболу Лига 1 Марсель
Источник Sport.ua
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