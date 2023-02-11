Франция11 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:24
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Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 22:00 поединок 23-го тура чемпионата Франции
11 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:24
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11 февраля проходит матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Клермон» играет против «Марселя».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
У гостей получит шанс проявить себя получит украинский хавбек Руслан Малиновский, ставший героем кубковой встречи против ПСЖ.
Клермон – Марсель. Шанс для Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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