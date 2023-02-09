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Кубок Франции
Марсель
08.02.2023, FT 2 : 1
ПСЖ
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Франция
09 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:50
840
0

Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции

09 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:50
840
0
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол украинского хавбека Марселя Руслана Малиновского выбил звездный клуб ПСЖ из Кубка Франции.

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» нанес поражение парижанам со счетом 2:1.

Решающий удар нанес Руслан Малиновский на 58-й минуте поединка.

Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля

Марсель – ПСЖ – 2:1

Голы: Алексис Санчес, 31 (пен), Руслан Малиновский, 58 – Серхио Рамос, 45+1

Гол Малиновского в ворота ПСЖ

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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Источник Sport.ua
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