Франция09 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:50
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Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции
09 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:50
840
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Гол украинского хавбека Марселя Руслана Малиновского выбил звездный клуб ПСЖ из Кубка Франции.
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» нанес поражение парижанам со счетом 2:1.
Решающий удар нанес Руслан Малиновский на 58-й минуте поединка.
Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля
Марсель – ПСЖ – 2:1
Голы: Алексис Санчес, 31 (пен), Руслан Малиновский, 58 – Серхио Рамос, 45+1
Гол Малиновского в ворота ПСЖ
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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