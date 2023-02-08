ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ

В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» прошла встреча 1/8 финала Кубка Франции, в которой «Марсель» играл с «ПСЖ».

На 57-й минуте при счете 1:1 легионер «бело-голубых» Руслан Малиновский отметился результативным выстрелом со средней дистанции, выведя свою команду вперед. «Марсель» довел матч до победы и пробился в следующий раунд.

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Для Малиновского это седьмой матч за «Марсель» и второй гол, но первый в Кубке Франции.