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Кубок Франции
Марсель
08.02.2023, FT 2 : 1
ПСЖ
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Франция
08 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:16
3669
3

ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ

Руслан вывел свою команду вперед во втором тайме фирменным ударом

08 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:16
3669
3
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» прошла встреча 1/8 финала Кубка Франции, в которой «Марсель» играл с «ПСЖ».

На 57-й минуте при счете 1:1 легионер «бело-голубых» Руслан Малиновский отметился результативным выстрелом со средней дистанции, выведя свою команду вперед. «Марсель» довел матч до победы и пробился в следующий раунд.

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Для Малиновского это седьмой матч за «Марсель» и второй гол, но первый в Кубке Франции.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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Источник Sport.ua
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Vlad Rasevski
Такі м'ячі не беруться !!@
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+1
arrow1418
Треба аву міняти ,не вже не можна було знайти у футболці Марселя 
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0
RoNIkyo
Просто на силу по центру воріт. Воротар хоч і побачив момент удару, але банально не встиг скластися
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-1
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