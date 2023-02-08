Франция08 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:16
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ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Руслан вывел свою команду вперед во втором тайме фирменным ударом
08 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:16
3669
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В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» прошла встреча 1/8 финала Кубка Франции, в которой «Марсель» играл с «ПСЖ».
На 57-й минуте при счете 1:1 легионер «бело-голубых» Руслан Малиновский отметился результативным выстрелом со средней дистанции, выведя свою команду вперед. «Марсель» довел матч до победы и пробился в следующий раунд.
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Для Малиновского это седьмой матч за «Марсель» и второй гол, но первый в Кубке Франции.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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Комментарии 3
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Такі м'ячі не беруться !!@
Треба аву міняти ,не вже не можна було знайти у футболці Марселя
Просто на силу по центру воріт. Воротар хоч і побачив момент удару, але банально не встиг скластися
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