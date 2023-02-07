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08.02.2023 22:10 - : -
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Франция
07 февраля 2023, 15:08 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:09
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0

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

Малиновский и Ко сразятся с Месси со товарищи за путевку в четвертьфинал

07 февраля 2023, 15:08 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:09
355
0
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 февраля, в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» примет на своем поле парижский «ПСЖ». Игра начнется в 22:10 по киевскому времени.

Марсель

«Марсель» в нынешнем Кубке Франции провел два матча, в которых отметился победами. На стадии 1/32 финала он на выезде со счетом 2:0 одолел команду «Эр» из четвертого национального дивизиона – лиги Насьональ 2. Затем провансальцы дома сломили сопротивление «Ренна» – 1:0.

В свою очередь, в турнирной таблице французской Лиги 1 команда украинского полузащитника Руслана Малиновского занимает сейчас второе место и делает все возможное, чтобы настичь «ПСЖ», который идет первым. У «Марселя» 46 очков после 22 игр, а у парижан – 54 пункта. Однако в последнем туре провансальцы дома проиграли 1:3 «Ницце», а «ПСЖ» взял три турнирных балла, сумев добиться дома победы над «Тулузой» со счетом 2:1.

Не лишним будет отметить, что в «Марсель» сейчас в Лиге 1 по достижениям на родном «Велодроме» занимает 4-е место. Он в 12-ти домашних поединках набрал 23 очка.

ПСЖ

Парижский «ПСЖ» на своем пути в нынешнем розыгрыше Кубка Франции добился двух побед в двух матчах. В своей стартовой игре турнира – на стадии 1/32 финала – подопечные Кристофа Галтье со счетом 3:1 обыграли в гостях «Шатору», который представляет третий дивизион французского чемпионата – лигу Насиональ. Затем парижане также на выезде разбили в пух и прах любительскую команду под названием «Пе-де-Кассель» – 7:0.

В настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ», как уже отмечалось, единолично лидирует, имея 54 очка после 22 игр. В активе у команды 17 побед и 3 ничьи при двух поражениях. В последний раз парижане проигрывали 15 января в гостях «Ренну» – 0:1.

Если взять в расчет только успехи на выезде, то сейчас по Лиге 1 у «ПСЖ» лучшие гостевые показатели. Он в 11-ти матчах вне Парижа набрал 25 пунктов – 8 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Биларди, Клаусс, Ронжье, Гендузи, Тавареш, Верету, Ундер, Санчес.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Перейра, Мендеш, Солер, Рамос, Руис, Витинья, Мбаппе, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – победа второй команды.

8 февраля, среда

Марсель – ПСЖ
Марсель. «Велодром». 22:10
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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