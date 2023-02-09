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Кубок Франции
Марсель
08.02.2023, FT 2 : 1
ПСЖ
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Франция
09 февраля 2023, 00:09 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:00
4928
17

Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции

«Марсель» впервые с 2011 года одолел столичный коллектив на собственной арене

09 февраля 2023, 00:09 | Обновлено 09 февраля 2023, 01:00
4928
17
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
twitter.com/OM_Officiel

В каждой европейской стране есть отдельная категория футбольных противостояний между двумя командами, которые с годами получили статус «классических». «Интер» и «Милан», «Реал» и «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – эти команды уже хорошо нас развлекали в текущем сезоне, поэтому добралась очередь и ко Франции, где «Марсель» и «Пари Сен-Жермен» любят выяснять отношения в зрелищных поединках, которые нередко завершаются массовыми беспорядками за пределами спортивных арен.

А тут еще и игра этих двух команд проходила в рамках 1/8 финала Кубка Франции, в формате с серией пенальти после основного времени на случай ничьей и на поле наиболее шумной арены среди ведущих чемпионатов Старого Света.

И, конечно, украинского болельщика эта афиша привлекала, в первую очередь, из-за возможности снова увидеть полузащитника Руслана Малиновского в стартовом составе команды с Лазурного побережья. Игор Тудор не лишил нас такой возможности, так что за ходом событий на футбольном поле приходилось тщательно наблюдать уже с первых мгновений.

Вместе с тем, хорватский специалист дал руководство своей команде устроить на чужой половине прессинг уже с самого начала игры, так что «провансальцы» довольно быстро начали захватывать большие пространства у ворот Доннаруммы. Единственное, за что должен был переживать «Марсель» при таком сценарии, это контратаки соперников из-за чрезвычайно быстрых фланговых защитников Мендеша и Хакими, и португальца в конце концов упустили уже на четвертой минуте, однако Лопес затем выиграл у него дуэль под острым углом к воротам.

Более чуткая игра хозяев после этого случайного провала была обнадеживающей, да и моменты поочередно начали возникать именно у «Марселя». Здесь мы вспомнили и о пушке Малиновского, которую он впервые разрядил вообще с правой ноги, однако Доннарумма и с таким мячом едва справился со второй попытки. Партнеры Руслана также пробовали избивать издалека, ведь соперники сдерживали их прорывы в штрафную, но были по большей части неудачливы.

Однако на 29 минуте Серхио Рамос все же пропустил мимо себя Юндера на левом фланге защиты, а затем догнал оппонента уже на грани штрафной зоны с нарушением правил. Пенальти подошел пробивать Алексис Санчес, и его выстрел в правый нижний угол Доннарумма разгадать не сумел.

Странным решением на фоне подобного успеха со стороны «Марселя» был почти мгновенный отказ от активной игры на чужой половине поля, что при проблемной защите команды Тудора создавало немало угроз в дальнейшем по ходу встречи. В конце концов, гости оцепили чужую штрафную, и добились своего уже в компенсированное время, когда подачу углового с левого фланга на ближнем углу вратарского головой завершил одинокий Рамос.

Рисковал коллектив Тудора повторить свою ошибку уже после перерыва, когда слишком медленно начал игру в единичных попытках атак на чужой половине, но своевременная реакция «Марселя» на угрожающие обороты соперников также имела место. В итоге хозяева не просто вернулись в чужую половину с собственными атаками, но и сумели оформить забитый мяч. Конечно, не без участия Малиновского. Руслан получил отскок от блокированного удара Санчеса в полукруге перед штрафной, после чего пробил слету в левую девятку. Безумный гол, который праздновал, кажется, весь город.

После этого работа «провансальцев» в этой игре заключалась лишь в том, чтобы сдерживать выпады соперников. С изменчивым успехом, но хозяевам поля удавалось опекать Неймара и Месси, и те в конце концов уже под занавес игры были вынуждены искать передачами в чужую штрафную не партнеров по атаке, а хотя бы Серхио Рамоса. Он, кстати, забил еще раз головой, однако из явного офсайда, поэтому в итоге его команда так и не справилась со вторым мячом со своей стороны.

Таким образом, в четвертьфинале Кубка Франции от отчетной пары команд будет участвовать «Марсель» с Русланом Малиновским, тогда как «Пари Сен-Жермен» завершил для себя участие в розыгрыше турнира в этом году.

Кубок Франции. 1/8 финала.

«Марсель» – ПСЖ - 2:1

Санчес, 31 (пен.), Малиновский, 58 – Рамос, 45+1

Гендузи, 47, Мбемба, 48 – Мендеш, 64

«Марсель»: Лопес – Колашинац (Каборе, 63), Жиго, Мбемба – Юндер (Унахи, 85), Верету, Ронжье, Клос – Гендузи, Малиновский – Санчес (Витинья Оливейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Маркиньос, Рамос, Хакими – Данилу (Заир-Эмри, 64) – Верратти (Солер, 76), Ф. Руис – Витинья Феррейра (Экетике, 64) – Неймар, Месси.

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция).

МАРСЕЛЬ - ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Макс Максов
Красень, так тримати!
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+19
Burevestnik
шалена підтримка вболівальників !!! 
Маліна використав свій шанс.  Молодчина !
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+17
Тарік1994
І грав добре, але м'яч отримати це ще той квест, Марсель взагалі через центр не грає, вони іноді навіть не дивляться туди, навіть якщо там гравець зі здоровою вільною зоною 
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
odiniznashih
Вся команда молодцы.
Ох не люблю я это ПСЖ
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+7
Yanker8888888888
Профессо р
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+5
Octopus
Пошли удары, пошли голы. Такое чувство, что ему в Аталанте в последнее время запрещали бить по воротам, а это его самая сильная сторона.
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+4
Andrey_1992
Красава, Малина!!!!
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+3
maneKen
Красень!  Ще й атмосфера була на стадіоні шалена, лє классік був запальним!
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+3
Tom😼
Дуже радий за Руслана, хай і надалі щастить Другий матч поспіль забиває, видно що є запал та натхнення, набирає оберти. Фанати Марселя взахваті від нього, красава
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+2
Xyoкин Гусман Лоэра
Все ждут теперь удара по воротам от Цыганкова опзжиста в Жиронке или он любитель на банке сидеть.Кто знает почему он забоялся вернутся в Украину ?
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Xyoкин Гусман Лоэра
Малина лучший.
Видно сразу академию ШД.
Ждём от цыганоква в следующем матче тоже удара по  воротам ,а не сидеть на банке .
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-6
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