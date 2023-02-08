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Франция
08 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:05
99
0

Марсель – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Франции

08 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:05
99
0
Марсель – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

В среду, 8-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором сразятся «Марсель» и ПСЖ. Матч пройдет в Марселе (Франция), на поле стадиона «Велодром», начало в 22:10.

Французский футбол все больше проникает в повседневный график украинского болельщика, и все это происходит исключительно благодаря Руслану Малиновскому и его выступлениям за одну из наиболее прославленных команд этой страны – «Марсель». И если украинский полузащитник ранее успел поиграть только в Лиге 1, то сейчас ему предстоит выходить на поле против настоящего гегемона французского футбола – «Пари Сен-Жермен», в кубковом матче, который Руслан сам же и анонсировал еще до первой игры за новый коллектив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Марсель» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Марсель ПСЖ Марсель - ПСЖ Кубок Франции по футболу текстовая трансляция Руслан Малиновский
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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