В среду, 8-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором сразятся «Марсель» и ПСЖ. Матч пройдет в Марселе (Франция), на поле стадиона «Велодром», начало в 22:10.

Французский футбол все больше проникает в повседневный график украинского болельщика, и все это происходит исключительно благодаря Руслану Малиновскому и его выступлениям за одну из наиболее прославленных команд этой страны – «Марсель». И если украинский полузащитник ранее успел поиграть только в Лиге 1, то сейчас ему предстоит выходить на поле против настоящего гегемона французского футбола – «Пари Сен-Жермен», в кубковом матче, который Руслан сам же и анонсировал еще до первой игры за новый коллектив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Марсель» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.