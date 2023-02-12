Франция12 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 02:58
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Клермон – Марсель – 0:2. Малиновский почти забил с центра. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Лиги 1
12 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 02:58
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Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут.
Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур
Клермон – Марсель – 0:2
Голы: Алексис Санчес, 44, 81 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Санчес, 44 (пен.)
ГОЛ! 0:2 Санчес, 81
⏱ 90’ | #CF63OM 0️⃣-2️⃣
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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