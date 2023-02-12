Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голы: Алексис Санчес, 44, 81 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Санчес, 44 (пен.)

ГОЛ! 0:2 Санчес, 81