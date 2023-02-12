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Чемпионат Франции
Клермон
11.02.2023, FT 0 : 2
Марсель
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Франция
12 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 02:58
108
0

Клермон – Марсель – 0:2. Малиновский почти забил с центра. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Лиги 1

12 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 02:58
108
0
Клермон – Марсель – 0:2. Малиновский почти забил с центра. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Франции по футболу. 23-й тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голы: Алексис Санчес, 44, 81 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Санчес, 44 (пен.)

ГОЛ! 0:2 Санчес, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
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Клермон Марсель видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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