Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 февраля.

1A. Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения

1B. Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?

Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной

2. ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте

Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года

3A. Реал комфортно победил Валенсию и продолжает погоню за Барсой

У хозяев поля голами отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор

3B. Ювентус выиграл у Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии

Победный гол забил Глейсон Бремер

4. Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге

Первый гол на счету новичка Жоау Пеглоу

5. В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо

«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу

6A. Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии

Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста

6B. Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов

Хаверца назвали лидером команды

7. Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене

Дмитрий стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе

8A. Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде

Марта оказалась сильнее Нао Хибино

8B. Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине

Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала

8C. СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»

Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб

9A. Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле

Если боссы пожелают заменить главного тренера – кандидат уже перед ними

9B. Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?

Sport.ua рассказывает о новом клубе перспективного украинского центрбека

10A. Кулач – не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо

Блогер Sport.ua – про переходы, которые не оправдали ожиданий

10B. Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023

Очередное плановое трансферное безумие официально завершилось