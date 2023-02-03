Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Главные новости за 2 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 февраля.
1A. Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения
1B. Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной
2. ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года
3A. Реал комфортно победил Валенсию и продолжает погоню за Барсой
У хозяев поля голами отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор
3B. Ювентус выиграл у Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии
Победный гол забил Глейсон Бремер
4. Днепр-1 минимально обыграл Муру в спарринге
Первый гол на счету новичка Жоау Пеглоу
5. В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу
6A. Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста
6B. Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Хаверца назвали лидером команды
7. Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Дмитрий стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе
8A. Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Марта оказалась сильнее Нао Хибино
8B. Матча с Цуренко не будет. Ястремская проиграла во втором круге в Хуахине
Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала
8C. СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб
9A. Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Если боссы пожелают заменить главного тренера – кандидат уже перед ними
9B. Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Sport.ua рассказывает о новом клубе перспективного украинского центрбека
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