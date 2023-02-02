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02 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:09
992
3

СВИТОЛИНА: «Погиб восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»

Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб

02 февраля 2023, 00:55 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:09
992
3
СВИТОЛИНА: «Погиб восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в соцсети Instagram, в котором высказалась против попыток МОК вернуть в Олимпийские игры спортсменов из террористических государств рф и рб:

«Олимпийские игры – это самая большая мечта и высшая привилегия для спортсменов. Они являются крупнейшей платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекая внимание всего мира. Имея это в виду, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру.

Сигнал о том, что мы едины в санкциях, введенных против россии и беларуси, и что гнусные действия их правительств имеют последствия. Их жизнь не может продолжаться как обычно. Ни русский, ни белорусский народ не могут игнорировать зверства, которые они совершают в Украине.

Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают этого шанса невинных людей и спортсменов?!»

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Элина Свитолина Владимир Андрощук российско-украинская война дисквалификация россии МОК Олимпийские игры 2024 дисквалификация беларуси
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
А пані Еліна Світоліна (?) знає, що станом на лютий 2022 року в Україні не було навіть власного патронного заводу для гвинтівок та автоматів? А це найпростіше та базове військове виробництво (найлегше) для забезпечення БК піхоти. 
Пані Еліна може запитати в своїм елітних та космічно багатих друзів з бізнесу, політики, фінансів, міжнародних організацій, філантропів тощо (які складають еліту суспільства України, до якої, так розумію, Світоліна, сама себе відносить), чому вони не турбувалися, щоб в української армії та українців була зброя на руках та боєприпаси в достатній кількості? 
А пані Еліна  (?) знає, що навіть зараз, ще й досі, не прийнятий закон про зброю та українцям не можна застосовувати зброю для самозахисту, не можна купити зброю. А таке право, наприклад, є в молдаван, словаків, литовців. Їм можна. А в нас війна - а такого права в українців чомусь нема? 
Пані Еліна, як зможете - запитайте в своїх елітних друзів на елітних вечірках в елітних готелях, чому їм було до лампочки, що в Україні з 2014 (війна почалась тоді) до 2021 рік не було навіть власного виробництва патронів, пістолетів та автоматів для української армії та самозахисту населення. 
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