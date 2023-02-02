СВИТОЛИНА: «Погиб восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в соцсети Instagram, в котором высказалась против попыток МОК вернуть в Олимпийские игры спортсменов из террористических государств рф и рб:

«Олимпийские игры – это самая большая мечта и высшая привилегия для спортсменов. Они являются крупнейшей платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекая внимание всего мира. Имея это в виду, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру.

Сигнал о том, что мы едины в санкциях, введенных против россии и беларуси, и что гнусные действия их правительств имеют последствия. Их жизнь не может продолжаться как обычно. Ни русский, ни белорусский народ не могут игнорировать зверства, которые они совершают в Украине.

Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают этого шанса невинных людей и спортсменов?!»