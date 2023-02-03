Реал комфортно победил Валенсию и продолжает погоню за Барсой

2 февраля в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома выиграл у «Валенсии» со счетом 2:0.

Два мяча забили хозяева поля в начале 2-го тайма. Голами отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Две голевых передачи сделал Карим Бензема.

На 72-й минуте у гостей был удален защитник Габриэль Паулиста.

Мадридская команда продолжает погоню за «Барселоной», сократив отставание до 5 очков (50 против 45). «Валенсия» идет на 14-й позиции, набрав всего 20 очков.

Ла Лига 1. 17-й тур, 2 февраля

Реал – Валенсия – 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 55

ГОЛ 1:0. Асенсио, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 55 мин.