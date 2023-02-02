Испания02 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
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Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 22:00 перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании
02 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
631
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2 февраля пройдет перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет против «Валенсии».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка в Мадриде запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋✅ Our starting XI 🆚 @valenciacf_en! #RealMadridValencia pic.twitter.com/t6WerempHB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 2, 2023
⚽ XI INICIAL 🆚 @realmadrid#RealMadridValencia ⚪🦇#CORVCF | #ADNVCF pic.twitter.com/A49FIdDCL0— Valencia CF (@valenciacf) February 2, 2023
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
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