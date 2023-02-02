Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
перерыв 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
631
0

Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 22:00 перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании

02 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
631
0
Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля пройдет перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет против «Валенсии».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Мадриде запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
По теме:
Манчестер Юнайтед дает 80 миллионов за ключевого хавбека Реала
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Реал - Валенсия смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
Футбол | 01 февраля 2023, 22:50 2
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных

«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0

Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Биатлон | 02 февраля 2023, 12:58 0
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене

Дмитрий стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиасе

Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Футбол | 02.02.2023, 18:52
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02.02.2023, 02:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Футбол | 02.02.2023, 19:06
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 9
Война
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
31.01.2023, 23:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
31.01.2023, 22:42 34
Футбол
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
01.02.2023, 14:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности