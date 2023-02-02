Реал Мадрид

2 февраля пройдет перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет против «Валенсии».

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Начало поединка в Мадриде запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд