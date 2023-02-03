Реал Мадрид

Реал – Валенсия – 2:0. Два ассиста Бензема за 2 минуты. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Испании
2 февраля в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома выиграл у «Валенсии» со счетом 2:0.
Два мяча забили хозяева поля в начале 2-го тайма. Голами отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Две голевых передачи сделал Карим Бензема. На 72-й минуте у гостей был удален защитник Габриэл Паулиста.
Мадридская команда продолжает погоню за «Барселоной», сократив отставание до 5 очков (50 против 45). «Валенсия» идет на 14-й позиции, набрав всего 20 очков.
Ла Лига 1. 17-й тур, 2 февраля
Реал – Валенсия – 2:0
Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 55
Удаление: Габриэл Паулиста, 72.
Видеообзор матча
ГОЛ 1:0. Асенсио, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 55 мин.
События матча
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