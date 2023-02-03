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Реал Мадрид
02.02.2023, FT 2 : 0
Валенсия
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Испания
03 февраля 2023, 01:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 01:58
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Реал – Валенсия – 2:0. Два ассиста Бензема за 2 минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Испании

03 февраля 2023, 01:40 | Обновлено 03 февраля 2023, 01:58
30
0
Реал – Валенсия – 2:0. Два ассиста Бензема за 2 минуты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома выиграл у «Валенсии» со счетом 2:0.

Два мяча забили хозяева поля в начале 2-го тайма. Голами отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Две голевых передачи сделал Карим Бензема. На 72-й минуте у гостей был удален защитник Габриэл Паулиста.

Мадридская команда продолжает погоню за «Барселоной», сократив отставание до 5 очков (50 против 45). «Валенсия» идет на 14-й позиции, набрав всего 20 очков.

Ла Лига 1. 17-й тур, 2 февраля

Реал – Валенсия – 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 55

Удаление: Габриэл Паулиста, 72.

Видеообзор матча

ГОЛ 1:0. Асенсио, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 55 мин.

События матча

72’
Габриэль Паулиста (Валенсия) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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