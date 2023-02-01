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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.02.2023 22:00 - : -
Валенсия
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Испания
01 февраля 2023, 06:59 |
19
0

Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 февраля в 22:00 по Киеву

01 февраля 2023, 06:59 |
19
0
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Валенсией». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Реал

Команда - действующий обладатель титулов в Примере и Лиге чемпионов. Правда, в прошлом сезоне еще и Суперкубок брали. Но там не получилось повторно взять трофей: выйдя в финал мини-турнира, «сливочные» там уступили «Барселоне». Кроме того, они и в Ла Лиге допустили несколько осечек, из-за чего теперь столичный клуб перешел из лидера к статусу догоняющего за «сине-гранатовым». Но при этом Карло Анчелотти смог взять со своими подопечными несколько ярких побед. Сначала было взято реванш у «Вильярреала» за поражение в чемпионате - его победили на выезде 3-2 в кубковом формате. Потом были выездные 2-0 с «Атлетиком» в Бильбао. А неделю назад, снова в Копе дель Рей, последовали 3-1 в дерби с «Атлетико». Но после этого встреча с «Сосьедадом» закончилась нулевой ничьей.

Валенсия

Клуб провел противоречивую осень. Но там еще можно было что-то списывать на то, что Гаттузо только прибыл в Испанию и осваивался на новом месте. Да и статистика была не лучшая, но неплохая, оставляющая надежды на дальнейший прогресс. Но зимой «летучие мыши» начали откровенно утрачивать свой потенциал. Да, получилось дотянуть в Суперкубке до серии пенальти с «Реалом» - но ведь все равно уступили там. Ну, а после домашних 1-3 в Копе дель Рей «Атлетику» на «Месталье» болельщики вовсю высказывали свои претензии и итальянскому тренеру, и владельцу, Питеру Лиму - того и так давно не любили. В Примере «лос чес» не могли выиграть после перерыва. Сначала они проиграли «Вильярреалу» и даже «Кадису», после чего ограничились домашней ничьей с новичком, «Альмерией», 2-2. После этого 0-1 с «Вальядолидом» уже и не удивил.

Статистика личных встреч

До упомянутой ничьей в Суперкубке у «Реала» было 3 победы кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Гаттузо что-то противопоставит Анчелотти на этот раз. Ставим на победу «Реала» при форе «-1» с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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