Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) выиграла еще один матч на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка переиграла японку Нао Хибино (№139 WTA).

Хуахин. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 7:6(7)

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Костюк сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).

Отметим, что это первой выступления Марты на турнире в Хуахине.