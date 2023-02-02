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WTA
02 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:53
702
5

Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде

Марта оказалась сильнее Нао Хибино

02 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:53
702
5
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) выиграла еще один матч на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка переиграла японку Нао Хибино (№139 WTA).

Хуахин. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 7:6(7)

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Костюк сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).

Отметим, что это первой выступления Марты на турнире в Хуахине.

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Марта Костюк Нао Хибино WTA Хуахин
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Всі наші дівчата ніби клоновані з одним і тим самим ментальним дефектом. Поставити переможну крапку в уже виграній грі? Подати на матч? Реалізувати матчпойнти? Жодних шансів - ментальний ступор і ракетка ходить дригом в тремтячих руках. Навіть коли перемога таки здобута врешті решт, як сьогодні Мартою - ніякої радості після усіх цих непотрібних мук, лише втома і роздратування.
Втім, вітаю Марту і усіх вболівальників, позбавлених внутрішніх рефлексій.
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+2
Sashamar
А ви що хотіли, перемогу з першого матчболу? Ненаукова фантастика.Може Марта виграти в Андрєєску? Легко. Виграє? Навряд чи. Можна як завгодно відноситися до Соболенки (особисто я "такую неприязнь испытываю, кушать не могу"), але ніде правди діти, приборкала нерви, позбулася подвійних і, будь ласка, Шолом. Причому в інших компонентах краще грати не стала. А Марта все ходить по своїх граблях.
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+1
ptolemeus
Три подвійні при подачі на матч - це сильно)
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+1
Vlad Ltava
Була надія , що стане зіркою , але дуже багато "але". 
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0
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