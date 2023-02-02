WTA02 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:53
702
5
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Марта оказалась сильнее Нао Хибино
02 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:53
702
5
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) выиграла еще один матч на турнире WTA 250 в Хуахине.
Во втором раунде украинка переиграла японку Нао Хибино (№139 WTA).
Хуахин. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 7:6(7)
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
В следующем раунде Костюк сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Анастасией Захаровой (№186 WTA).
Отметим, что это первой выступления Марты на турнире в Хуахине.
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Втім, вітаю Марту і усіх вболівальників, позбавлених внутрішніх рефлексій.