Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 16:59 |
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В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу
02 февраля 2023, 16:59 |
4352
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Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» заинтересован в форварде киевского «Динамо». Речь идет про Владислава Супрягу.
Как сообщает «Karadeniz Gazete», именитый турецкий клуб уже даже сделал предложение киевлянам. По информации источника, семикратный чемпион Турции намерен арендовать 22-летнего украинца с правом выкупа.
Недавно «Динамо» покинул форвард Артем Беседин, который перебрался в «Омонию». Вскоре после этого трансфера президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что «Динамо» рассчитывает на Супрягу.
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думаю ,він дуже задоволений собою після Забарного .Навіть ,якщо за Супрягу дадуть 3 копійки він його із задоволенням зкине з балансу.