В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» заинтересован в форварде киевского «Динамо». Речь идет про Владислава Супрягу.

Как сообщает «Karadeniz Gazete», именитый турецкий клуб уже даже сделал предложение киевлянам. По информации источника, семикратный чемпион Турции намерен арендовать 22-летнего украинца с правом выкупа.

Недавно «Динамо» покинул форвард Артем Беседин, который перебрался в «Омонию». Вскоре после этого трансфера президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что «Динамо» рассчитывает на Супрягу.