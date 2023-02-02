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  4. В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 16:59 |
4352
10

В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо

«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу

02 февраля 2023, 16:59 |
4352
10
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» заинтересован в форварде киевского «Динамо». Речь идет про Владислава Супрягу.

Как сообщает «Karadeniz Gazete», именитый турецкий клуб уже даже сделал предложение киевлянам. По информации источника, семикратный чемпион Турции намерен арендовать 22-летнего украинца с правом выкупа.

Недавно «Динамо» покинул форвард Артем Беседин, который перебрался в «Омонию». Вскоре после этого трансфера президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что «Динамо» рассчитывает на Супрягу.

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Трабзонспор Владислав Супряга Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ
Источник Karadeniz Gazetesi
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Комментарии 10
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Alex906
Его отдадут в Трабзонспор и он в матче против Динамо положит трешку 
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+1
Zanregent
Надо отдавать!
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+1
Maks23
Ему было б неплохо в Днепр перейти..когда Довбик уйдёт..
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0
Kovalchuk
Очередной бред
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0
ALKOSruLKA
Сидячи на лавці, він в ціні не додасть... Але суркам видніше.
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0
chackk
Суркіс зараз в огні, 
 думаю ,він дуже задоволений собою після Забарного .Навіть ,якщо за Супрягу дадуть 3 копійки він його із задоволенням зкине з балансу.
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0
chackk
Динамо з Луческу точно не варіант для Супряги.це не його тренер і навіть і клуб з гравцем не зійшлися.Супряга вже кінчився як футболист для Динамо.Нажаль ніщо не діє на Влада.Ціквво, зміг би його розтормошити, наприклад Петраков?
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0
Анатолій Чорнобук
Якби Ігорьоша зробив жест доброї волі (продав клуб)... А так буде сидіти Супряга в команді до пенсії. 
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-2
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