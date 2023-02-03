Украинский защитник Илья Забарный провел первую тренировку в английском «Борнмуте».

Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года.

По неофициальной информации, сумма трансфера из «Динамо» в «Борнмут» составила более 20 млн фунтов стерлингов плюс бонусы и процент от последующей продажи игрока.

ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте