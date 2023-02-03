Англия03 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 03 февраля 2023, 06:37
652
3
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года
03 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 03 февраля 2023, 06:37
652
3
Украинский защитник Илья Забарный провел первую тренировку в английском «Борнмуте».
Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года.
По неофициальной информации, сумма трансфера из «Динамо» в «Борнмут» составила более 20 млн фунтов стерлингов плюс бонусы и процент от последующей продажи игрока.
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
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Хтось чув як у нього з англійською ?
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