Источник: Тоттенхэм всерьез интересовался возможностью подписания Забарного

Английский клуб «Тоттенхэм» серьезно интересовался возможностью подписания экс-защитника Динамо» Ильи Забарного, информирует football.london.

20-летний игрок в итоге подписал контакт с «Борнмутом» в последний день трансферного окна, за что английский клуб заплатил боссам киевского клуба около 20 млн фунтов стерлингов.

Скорее всего, «Шпоры» посчитали бессмысленным подписание еще одного молодого перспективного игрока для коуча Антонио Конте по сравнению с тем набором футболистов, что у них уже есть.

Поскольку «Борнмут» находится в опасной зоне турнирной таблицы, молодой центрбек в случае вылета команды из АПЛ все равно может вернуться на трансферный рынок летом, и «Тоттенхэм» еще может получить шанс приобрести украинского защитника.