Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Тоттенхэм всерьез интересовался возможностью подписания Забарного
Англия
03 февраля 2023, 04:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 05:38
736
0

Источник: Тоттенхэм всерьез интересовался возможностью подписания Забарного

Если «Борнмут» вылетит из АПЛ, центрбек может вернуться на трансферный рынок

03 февраля 2023, 04:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 05:38
736
0
Источник: Тоттенхэм всерьез интересовался возможностью подписания Забарного
ФК Борнмут. Илья Забарный

Английский клуб «Тоттенхэм» серьезно интересовался возможностью подписания экс-защитника Динамо» Ильи Забарного, информирует football.london.

20-летний игрок в итоге подписал контакт с «Борнмутом» в последний день трансферного окна, за что английский клуб заплатил боссам киевского клуба около 20 млн фунтов стерлингов.

Скорее всего, «Шпоры» посчитали бессмысленным подписание еще одного молодого перспективного игрока для коуча Антонио Конте по сравнению с тем набором футболистов, что у них уже есть.

Поскольку «Борнмут» находится в опасной зоне турнирной таблицы, молодой центрбек в случае вылета команды из АПЛ все равно может вернуться на трансферный рынок летом, и «Тоттенхэм» еще может получить шанс приобрести украинского защитника.

По теме:
Динамо Киев – Униря Деж. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Украинский вингер продолжит карьеру в литовском клубе Дайнава
Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный Тоттенхэм Антонио Конте
Источник Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023
Футбол | 02 февраля 2023, 06:30 2
Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023
Мудрик, Роналду, Забарный и еще 7 главных трансферов зимнего окна-2023

Очередное плановое трансферное безумие официально завершилось

Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Футбол | 02 февраля 2023, 22:09 3
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии

Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста

Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Футбол | 02.02.2023, 18:30
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Футбол | 02.02.2023, 11:42
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
САЛАДУХА: «Любой спортсмен рф является частью пропагандистской машины»
Футбол | 03.02.2023, 03:15
САЛАДУХА: «Любой спортсмен рф является частью пропагандистской машины»
САЛАДУХА: «Любой спортсмен рф является частью пропагандистской машины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
02.02.2023, 03:03 8
Биатлон
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 10
Футбол
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 28
Футбол
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
02.02.2023, 16:59 10
Футбол
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
02.02.2023, 02:00
Биатлон
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
02.02.2023, 12:58
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности