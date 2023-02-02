Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии

30-летний бывший вратарь «Шахтера» и «Мариуполя» Евгений Гальчук, который в январе минувшего года вернулся в стан приазовского клуба, но после начала полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя был вынужден покинуть город, а затем и клуб, пытается найти новый вариант для продолжения карьеры.

В настоящий момент Гальчук живет во временном поселении, организованном специально для беженцев из Украины в бельгийском Антверпене.

В Бельгии Гальчук поддерживает физическую форму и надеется, что ему вскоре удастся найти новый клуб.

На счету Гальчука 87 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых он пропустил 143 мяча.