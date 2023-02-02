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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 22:09 |
3110
0

Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии

Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста

02 февраля 2023, 22:09 |
3110
0
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Instagram. Евгений Гальчук

30-летний бывший вратарь «Шахтера» и «Мариуполя» Евгений Гальчук, который в январе минувшего года вернулся в стан приазовского клуба, но после начала полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя был вынужден покинуть город, а затем и клуб, пытается найти новый вариант для продолжения карьеры.

В настоящий момент Гальчук живет во временном поселении, организованном специально для беженцев из Украины в бельгийском Антверпене.

В Бельгии Гальчук поддерживает физическую форму и надеется, что ему вскоре удастся найти новый клуб.

На счету Гальчука 87 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых он пропустил 143 мяча.

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Евгений Гальчук Мариуполь Антверпен российско-украинская война беженцы Шахтер Донецк выбор редакции Бельгия
Источник Het Nieuwsblad
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