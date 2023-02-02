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  4. Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Сборная УКРАИНЫ
02 февраля 2023, 20:03 |
3909
1

Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?

Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной

02 февраля 2023, 20:03 |
3909
1
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Instagram. Сергей Ребров

Футбольный журналист Игорь Бурбас поделился информацией о новом тренерском штабе сборной Украины после того, как будет назначен на пост главного тренера команды Сергей Ребров:

«У Сергея Реброва будет испанско-украинский тренерский штаб. В состав войдут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, являющиеся нынешними помощниками тренера в «Аль-Айне». За подготовку вратарей, скорее всего, будет отвечать Рустам Худжамов. Также в процессе обсуждения кандидатуры еще на одну-две позиции.

Главный вопрос, станет ли этот штаб к рулю сборной уже в марте. Или все же придется дождаться июня».

Ранее стало известно о том, что Ребров ведет переговоры с «Аль-Айном» о расторжении контракта.

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Рустам Худжамов Сергей Ребров новый тренер сборной Украины назначение тренера Висенте Гомес Игорь Бурбас
Источник BurBuzz
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avk2307
Спочатку треба контракт розірвати. Вже один раз був анонс...
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