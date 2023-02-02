Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной
Футбольный журналист Игорь Бурбас поделился информацией о новом тренерском штабе сборной Украины после того, как будет назначен на пост главного тренера команды Сергей Ребров:
«У Сергея Реброва будет испанско-украинский тренерский штаб. В состав войдут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, являющиеся нынешними помощниками тренера в «Аль-Айне». За подготовку вратарей, скорее всего, будет отвечать Рустам Худжамов. Также в процессе обсуждения кандидатуры еще на одну-две позиции.
Главный вопрос, станет ли этот штаб к рулю сборной уже в марте. Или все же придется дождаться июня».
Ранее стало известно о том, что Ребров ведет переговоры с «Аль-Айном» о расторжении контракта.
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