Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?

Футбольный журналист Игорь Бурбас поделился информацией о новом тренерском штабе сборной Украины после того, как будет назначен на пост главного тренера команды Сергей Ребров:

«У Сергея Реброва будет испанско-украинский тренерский штаб. В состав войдут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, являющиеся нынешними помощниками тренера в «Аль-Айне». За подготовку вратарей, скорее всего, будет отвечать Рустам Худжамов. Также в процессе обсуждения кандидатуры еще на одну-две позиции.

Главный вопрос, станет ли этот штаб к рулю сборной уже в марте. Или все же придется дождаться июня».

Ранее стало известно о том, что Ребров ведет переговоры с «Аль-Айном» о расторжении контракта.