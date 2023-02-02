Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Другие новости
02 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:51
3070
7

Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения

02 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:51
3070
7
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Instagram. Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко

Украинский специалист Сергей Ребров и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко ведут переговоры о досрочном расторжении контракта с «Аль-Айном».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Ярмоленко дал принципиальное соглашение на возвращение в «Динамо».

Ребров, в свою очередь, может занять пост главного тренера сборной Украины. Однако Ярмоленко вернется в Украину из «Аль-Айна» быстрее, чем Ребров.

У Андрея и Сергея контракт с «Аль-Айном» рассчитан до конца текущего сезона.

По теме:
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
С Мудриком, Малиновским и Забарным. Символическая сборная трансферов Европы
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Сергей Ребров новый тренер сборной Украины Динамо Киев Андрей Ярмоленко трансферы трансферы УПЛ Аль-Айн
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
Футбол | 01 февраля 2023, 22:50 2
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных

«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02 февраля 2023, 02:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»
Футбол | 02.02.2023, 14:15
Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»
Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
Футбол | 02.02.2023, 18:49
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Футбол | 01.02.2023, 22:30
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
ВИДЕО. Эпик-фейл Мбаппе. Он перебил пенальти, не забил и не попал в пустые
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Невже тут кращі умови для роботи (війна, обстріли, повітряні тривоги, закритий повітряний простір, довгі вимотуючі поїздки на автобусах, відсутність глядачів, тяжка фінансова криза і напівпаралізована корупційна економіка), ніж у теплих, заможних і благополучних Еміратах?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
donnerwetter
А ТаТоТаке знает что будет быстрей - танки или Ребров?
Ответить
0
zelc006
Абракадир бастун тризубо шана!
Ответить
0
Alex906
С такой игрой и тренерской деятельностью какую ведут даже в отнюдь не лучшей лиге Ярмоленко и Ребров только в Украине могут терпеть .Остаётся только Ярмоленко пристроить в Динамо а Реброва в сборную и все лузеры трудоустроены 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
01.02.2023, 22:12 4
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 8
Футбол
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
31.01.2023, 16:36 4
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности