Другие новости02 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:51
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Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения
02 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:51
3070
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Украинский специалист Сергей Ребров и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко ведут переговоры о досрочном расторжении контракта с «Аль-Айном».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Ярмоленко дал принципиальное соглашение на возвращение в «Динамо».
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Ребров, в свою очередь, может занять пост главного тренера сборной Украины. Однако Ярмоленко вернется в Украину из «Аль-Айна» быстрее, чем Ребров.
У Андрея и Сергея контракт с «Аль-Айном» рассчитан до конца текущего сезона.
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Комментарии 7
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Невже тут кращі умови для роботи (війна, обстріли, повітряні тривоги, закритий повітряний простір, довгі вимотуючі поїздки на автобусах, відсутність глядачів, тяжка фінансова криза і напівпаралізована корупційна економіка), ніж у теплих, заможних і благополучних Еміратах?
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А ТаТоТаке знает что будет быстрей - танки или Ребров?
Абракадир бастун тризубо шана!
С такой игрой и тренерской деятельностью какую ведут даже в отнюдь не лучшей лиге Ярмоленко и Ребров только в Украине могут терпеть .Остаётся только Ярмоленко пристроить в Динамо а Реброва в сборную и все лузеры трудоустроены
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