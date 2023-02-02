Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

Украинский специалист Сергей Ребров и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко ведут переговоры о досрочном расторжении контракта с «Аль-Айном».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Ярмоленко дал принципиальное соглашение на возвращение в «Динамо».

Ребров, в свою очередь, может занять пост главного тренера сборной Украины. Однако Ярмоленко вернется в Украину из «Аль-Айна» быстрее, чем Ребров.

У Андрея и Сергея контракт с «Аль-Айном» рассчитан до конца текущего сезона.