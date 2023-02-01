Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо

Украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет большое желание как можно быстрее вернуться в киевское «Динамо».

По словам спортивного журналиста Игоря Бурбаса, это может произойти либо во время зимнего трансферного окна, либо по окончании сезона.

«У Ярмоленко действует контракт в Эмиратах. И при этом безумное желание вернуться в «Динамо». Вопрос денег не стоит вообще. Поэтому в Турцию он точно не поедет. Если сейчас не договорится полюбовно разойтись с «Аль Айном», то уже летом приедет в Киев бесплатно», – говорится в сообщении.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» до 2017 года, когда за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» из Дортмунда. За киевлян сыграл 340 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.