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  4. Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:37
733
3

Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо

Если не удастся договориться с «Аль-Айном» зимой, то трансфер состоится летом

01 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:37
733
3
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет большое желание как можно быстрее вернуться в киевское «Динамо».

По словам спортивного журналиста Игоря Бурбаса, это может произойти либо во время зимнего трансферного окна, либо по окончании сезона.

«У Ярмоленко действует контракт в Эмиратах. И при этом безумное желание вернуться в «Динамо». Вопрос денег не стоит вообще. Поэтому в Турцию он точно не поедет. Если сейчас не договорится полюбовно разойтись с «Аль Айном», то уже летом приедет в Киев бесплатно», – говорится в сообщении.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» до 2017 года, когда за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» из Дортмунда. За киевлян сыграл 340 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.

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Комментарии 3
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Gargantua
в последних пару игр видно что он занялся собой, сбросил вес, стал более резким и легки.
может и поиграет еще
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0
Alex906
Большое желание вернуться потому что больше нигде не нужен 
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0
olex.mykhailov
думаю повернеться
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