Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?

В последний день работы январского трансферного окна в европейском футболе английский «Борнмут» совершил сделку, которая стала одной из наиболее знаковых для украинской Премьер-лиги за последние годы – купил у «Динамо» 20-летнего центрбека Илью Забарного. С украинским футболистом «вишни» (прозвище «Борнмута») подписали контракт на пять с половиной лет, а «бело-синие» получат за игрока 22,7 миллиона евро (по данным Transfermarkt) плюс процент от перепродажи, причем за включение последнего пункта в трансферное соглашение руководство «Динамо» стоит похвалить отдельно.

Что же представляет собой нынешний «Борнмут» и каковы наиболее знаковые успехи этого клуба в прошлом?

Немного истории. Футбольный клуб из Борнмута, в который ныне перешел Забарный, был основан в 1899 году и длительное время носил название «Боском». Свое нынешнее название он обрел в 1972 году, а домашние матчи проводит на стадионе «Дин Корт» (официальное спонсорское название «Вайталити Стэдиум»), который был открыт в 1910 году, а в последний раз проходил реконструкцию в 2001-м. Домашняя арена «вишен» рассчитана всего-навсего на 11464 зрителя и является одной из наиболее скромных среди всех клубов нынешней английской Премьер-лиги.

Подавляющее большинство времени в своей истории «Борнмут» провел выступая в низших лигах английского футбола – преимущественно в Третьем дивизионе. В 1987 году «вишни» выиграли Третий дивизион (после реформ он носит название Лига 2 Английской футбольной лиги), что стало первым значимым успехом для этого клуба за все время его существования. Следующего громкого победного триумфа пришлось ждать достаточно долго, а случился он по итогам сезона-2014/15, когда «Борнмут» выиграл Чемпионшип и впервые в истории пробился в элитарный дивизион английского профессионального футбола – Премьер-лигу.

Пять сезонов кряду «Борнмуту» удавалось при достаточно скромных возможностях сохранять прописку в АПЛ, а отцом этого чуда в прессе и экспертной среде справедливо считали молодого наставника «вишен» Эдди Хау. Этот коуч много лет провел в клубе, а покинул его после завершения сезона-2019/20, в котором не смог уберечь «Борнмут» от вылета в Чемпионшип. В настоящий момент Хау работает с «Ньюкаслом», где имеет возможность рассчитывать на значительно более солидные экономические ресурсы владельцев этого клуба, а вот «Борнмут» вернулся в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, когда под руководством Скотта Паркера финишировал вторым в Чемпионшипе.

Именно с Паркером в роли главного тренера «Борнмут» и стартовал в текущем сезоне в АПЛ, причем сразу же с победы – над «Астон Виллой» (2:0). Однако затем последовали три разгромные поражения от грандов – «Манчестер Сити» (0:4), «Арсенала» (0:3) и «Ливерпуля» (0:9), которые и стоили Паркеру должности… С конца декабря 2022 года Скотт уже работает наставником бельгийского «Брюгге».

Структура собственности. До недавнего времени владельцем «Борнмута» являлся британский бизнесмен российского происхождения Максим Демин. В 2011 году он вошел в число акционеров клуба, потратив на это 850 тысяч фунтов (за 50% акций), но со временем довел свою долю владения футбольным активом до 100%. Состояние Демин нажил благодаря деятельности в нефтехимической промышленности. В частности, предприниматель ранее занимал пост советника по финансам генерального директора «Татнефти».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Демин избежал введения санкций со стороны правительства Великобритании, так как успел к тому времени обзавестись гражданством этой страны. Однако в конце 2022 года предприниматель все-таки решил продать «Борнмут», который отошел в руки 78-летнего американского бизнесмена Билла Фоули, который к тому моменту уже владел командой НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Getty Images/Global Images Ukraine. Билл Фоули

Официально процесс передачи прав на «Борнмут» от Демина к Фоули произошел в декабре минувшего года, а покупка «вишен» обошлась американцу в 100 миллионов фунтов.

Примечательно, что 13 января 2023 года Фоули приобрел значительную миноритарную долю в клубе французской Лиги 1 «Лорьян», создав партнерство того с «Борнмутом».

Главный тренер. В настоящий момент наставником «Борнмута» является 39-летний экс-полузащитник «Портсмута», «Миддлсбро» и ряда других команд Гари О’Нил. Летом 2019 года он повесил бутсы на гвоздь, а уже спустя год вошел в штаб «Ливерпуля» U-23 в качестве одного из ассистентов главного тренера. В стане «красных» О’Нил не отработал и сезона, получив и приняв в феврале 2021 года предложение войти в тренерский штаб Скотта Паркера в «Борнмуте».

После отставки своего экс-босса, которая произошла 30 августа 2022-го, именно О’Нил стал сперва исполняющим обязанности главного тренера «вишен», а в конце ноября подписал с клубом полноценный контракт на полтора года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гари О’Нил

Пока говорить о достижениях и перспективах О’Нила крайне преждевременно, ведь этот специалист, по сути, лишь начинает самостоятельный путь на столь непростой ниве как тренерство…

Состав команды и конкуренты Забарного. Нынешний состав «Борнмута» по совокупной стоимости на портале Transfermarkt является наименее дорогостоящим из всех клубов английской Премьер-лиги. В частности, все 27 игроков первой команды «вишен» вместе взятые оцениваются специалистами в 226,7 миллионов евро, что более чем в четыре с половиной раза меньше, чем у лидера рейтинга – «Манчестер Сити» (1,05 миллиарда евро).

Номинально самым дорогостоящим футболистом нынешнего «Борнмута» является 22-летний ивуариец Хамед Траоре. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. Примечательно, что африканского хавбека «вишни», как и в случае с Забарным, подписали в последний день работы январского трансферного окна-2023. Но, в отличие от украинца, Траоре был не выкуплен, а лишь арендован у «Сассуоло» на полгода, хотя и с обязательством (с условиями) дальнейшего выкупа за 30 миллионов евро.

Наиболее известными игроками «Борнмута» являются 33-летний экс-вратарь «Ювентуса», «Барселоны» и «Валенсии» Нето, а также 25-летний экс-форвард «Челси» и «Ливерпуля» Доминик Соланке. Первого «вишни» подписали в августе минувшего года на правах свободного агента, а вот за второго заплатили в январе 2019-го «Ливерпулю» более 21 миллиона евро, и с тех пор Соланке провел за «Борнмут» 157 матчей во всех турнирх, забив 53 мяча и отдав 23 результативные передачи.

Что касается непосредственных конкурентов Забарного по позиции центрального защитника, то здесь основное внимание стоит обращать на 25-летнего Криса Мефама и 29-летнего Джека Стивенса. Первый в текущем сезоне провел значительно больше матчей в АПЛ (16), в то время как второй является лишь арендованным у «Саутгемптона», а потому серьезной ставки на него О’Нил не делает, что и доказывают только 6 матчей, сыгранных Стивенсом в Премьер-лиге-2022/23.

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Мефам

И Мефам, и Стивенс являются правоногими центрбеками, а потому именно их стоит рассматривать в качестве главных конкурентов Забарного. Но также в «Борнмуте» в центре обороны (в основном слева) играет 24-летний капитан команды Ллойд Келли, которого при необходимости там подменяет также левоногий центрбек Маркос Сенеси, на подписание которого «вишни» летом минувшего года отдали «Фейеноорду» 15 миллионов евро.

Тактика и игровая стилистика. «Борнмут» при О’Ниле в основном практикует использование традиционной формации 4-4-2. Что правда, начинал тренер с 4-2-3-1 и даже 5-3-2, но достаточно быстро определился, что максимальная простота в работе на поле – это именно то, что он хочет в первую очередь видеть от своих футболистов.

«Борнмут» является командой, которая к настоящему моменту пропустила больше остальных в текущем сезоне АПЛ – 42 мяча. Также «вишни» входят в топ-3 английского элитарного чемпионата по стабильности состава – их главный тренер Гари О’Нил провел лишь 67 замен в 20 матчах, что больше только, чем у «Вест Хэма» (62) и столько же, как и у «Эвертона» (67) с «Манчестер Сити» (67).

Подопечные О’Нила совершенно не стремятся к тотальному контролю мяча. Наоборот, эту команду можно называть максимально ориентированной на контратаки и быстрый переход из обороны в атаку при помощи вертикальных передач. «Борнмут» имеет средний процент владения мячом в пересчете на 90 минут равный 41,3, что больше в АПЛ-2022/23 только, чем у «Ноттингем Форест» (39,8%). Логично, что «вишни» имеют и один из наиболее низких показателей выполненных передач в чемпионате – 6853, опережая вновь-таки лишь «Ноттингем Форест» (6570), и почти вдвое проигрывая лидеру номинации «Манчестер Сити» (13075).

Не имея возможности помногу контролировать мяч и часто ходить в позиционные атаки, футболистам «Борнмута» приходится много отрабатывать в обороне. По состоянию на текущий момент, «вишни» являются лидерами сезона в АПЛ по заблокированным ударам соперника (95), перехватам мяча (978), занимают пятое место по участию в верховых единоборствах (758). Кроме того, именно по воротам «Борнмута» соперники нанесли больше всего ударов (299), по сравнению с показателями других команд.

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Учитывая последние факты, переезд Забарного в «Борнмут» позволит 20-летнему украинцу максимально прочувствовать всю прелесть выступлений на уровне английской Премьер-лиги. Если экс-лидер обороны «Динамо» сможет доказать право играть в основе (а не для того клуб платил столь серьезные деньги киевлянам, чтобы мариновать Забарного на скамейке запасных), то ему придется очень быстро сыгрываться с партнерами по линии обороны, и работать на поле с высочайшей степенью самоотдачи буквально в каждом игровом эпизоде. Подобного Илья был практически напрочь лишен в составе «Динамо», которое в УПЛ в большинстве матчей действовало с позиции абсолютного фаворита, а потому подобный уровень накала и концентрации может помочь Забарному довольно быстро показать еще более существенный прогресс.

Также стоит отмечать, что «Борнмут» умеет выгодно перепродавать именно хорошо проявивших себя в стане «вишен» центральных защитников. В топ-3 клуба по рекордным исходящим трансферам сразу два представителя этого амплуа – Тайрон Мингз (3-е место), перебравшийся в «Астон Виллу» летом 2019-го за 22,3 миллиона евро, и Натан Аке (1-е место), уехавший в «Манчестер Сити» летом 2020-го за 45,3 миллионов евро.

Именно с учетом последней тенденции, очень немаловажно, что боссы «Динамо» смогли прописать в договоре перехода Забарного в «Борнмут» 20% от суммы последующей перепродажи. Как видим, при успешной игре украинца в АПЛ, речь может пойти о весьма и весьма пристойных деньгах…