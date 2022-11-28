Англия28 ноября 2022, 04:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 04:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут назначил О'Нила на пост главного тренера
С августа он был исполняющим обязанности наставника
28 ноября 2022, 04:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 04:44
74
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Гари О'Нил назначен на пост главного тренера «Борнмута». Стороны подписали контракт на 1,5 года, его срок может быть продлен еще на год.
О'Нил работает в тренерском штабе «вишен» с февраля 2021 года, бывший наставник команды Скотт Паркер был уволен в августе 2022-го.
После этого О'Нил стал исполняющим обязанности главного тренера, теперь он занял этот пост в полной мере.
«Борнмут» идет на 14-м месте в АПЛ (16 очков).
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