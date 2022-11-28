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Англия
28 ноября 2022, 04:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 04:44
74
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут назначил О'Нила на пост главного тренера

С августа он был исполняющим обязанности наставника

28 ноября 2022, 04:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 04:44
74
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут назначил О'Нила на пост главного тренера
ФК Борнмут

Гари О'Нил назначен на пост главного тренера «Борнмута». Стороны подписали контракт на 1,5 года, его срок может быть продлен еще на год.

О'Нил работает в тренерском штабе «вишен» с февраля 2021 года, бывший наставник команды Скотт Паркер был уволен в августе 2022-го.

После этого О'Нил стал исполняющим обязанности главного тренера, теперь он занял этот пост в полной мере.

«Борнмут» идет на 14-м месте в АПЛ (16 очков).

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Источник ФК Борнмут
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